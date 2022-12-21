Защитники за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и 12 вражеских артиллерийских систем
Среда, 21 декабря 2022, 09:10
Россия в войне против Украины уже потеряла 99 740 военных, более 3 тысяч танков и 1 972 артиллерийские системы.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 99 740 (+510) человек ликвидировано,
- танков – 3 002 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 5 979 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1 972 (+12) ед,
- РСЗО – 412 (+2) ед,
- средств ПВО – 212 (+0) ед,
- самолетов – 282 (+1) ед,
- вертолетов – 267 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 688 (+8) ед,
- крылатых ракет – 653 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 608 (+9) ед,
- специальной техники – 178 (+1) ед.
Данные уточняются.
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