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Защитники за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и 12 вражеских артиллерийских систем

Ирина БалачукСреда, 21 декабря 2022, 09:10
Украинские защитники. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла 99 740 военных, более 3 тысяч танков и 1 972 артиллерийские системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 99 740 (+510) человек ликвидировано,
  • танков – 3 002 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 979 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1 972 (+12) ед,
  • РСЗО – 412 (+2) ед,
  • средств ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 282 (+1) ед,
  • вертолетов – 267 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 688 (+8) ед,
  • крылатых ракет – 653 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 608 (+9) ед,
  • специальной техники – 178 (+1) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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