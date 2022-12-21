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Білий дім: Байден на зустрічі Зеленським оголосить допомогу на майже 2$ млрд, що включатиме Patriot

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 09:17
Джо Байден. Фото з Facebook

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько  2$ млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Про це у телефонному спілкуванні зі ЗМІ повідомив високопоставлений чиновник Білого дому, пише "Європейська правда".

За словами чиновника, Patriot "стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критично важливу інфраструктуру України".

Він повідомив, що навчання українських військових експлуатувати Patriot відбудуться у третій країні. "Це займе деякий час, але українські війська пройдуть навчання та повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", – сказав чиновник.

За його словами, США також продовжать приділяти пріоритетну увагу іншим формам підтримки ППО, включаючи NASAMS, HAWK, Stingers та обладнання для боротьби з безпілотниками.

"Під час цього візиту ми також матимемо можливість разом із Конгресом відзначити роботу з прийняття значного пакету додаткового фінансування для України на 2023 рік. І ми очікуємо, що двопартійний пакет фінансування для України становитиме понад 40 мільярдів доларів", - зазначив представник Білого дому.

У ніч на середу численні джерела у США повідомили про візит до Сполучений Штатів Америки президента України Володимира Зеленського.

ВІДЕО ДНЯ

21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів. 

Володимир Зеленський особисто повідомив, що вже у дорозі до США.

Глава держави не полишав Україну від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

Теми: СШАБайденУкраїна
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