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Белый дом: Байден на встрече Зеленским объявит о помощи почти на 2$ млрд, что будет включать Patriot

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 09:17
Джо Байден. Фото c Facebook

На встрече с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2$ млрд, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.

Об этом в телефонном общении со СМИ сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, Patriot "станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критически важную инфраструктуру Украины".

Он сообщил, что обучение украинских военных эксплуатировать Patriot состоится в третьей стране. "Это займет некоторое время, но украинские войска пройдут обучение и вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей", – сказал чиновник.

По его словам, США также продолжат уделять приоритетное внимание другим формам поддержки ПВО, включая NASAMS, HAWK, Stingers и оборудованию для борьбы с беспилотниками.

"Во время этого визита мы также сможем вместе с Конгрессом отметить работу по принятию значительного пакета дополнительного финансирования для Украины на 2023 год. И мы ожидаем, что двухпартийный пакет финансирования для Украины составит более 40 миллиардов долларов", - отметил представитель Белого дома.

В ночь на среду многочисленные источники в США сообщили о визите в Соединенные Штаты Америки президента Украины Владимира Зеленского.

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21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

Владимир Зеленский лично сообщил, что уже в пути в США.

Глава государства не покидал Украину с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

Темы: СШАБайденУкраина
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