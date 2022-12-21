Росіяни обстріляли Херсон і область: 1 загиблий, 6 поранених – ОВА

Наслідки російських ударів по Херсону 19 грудня. Фото з Telegram Кирила Тимошенка

Одна людина загинула і ще 6 дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області 20 грудня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Минулої доби росіяни вбили 1 людину, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Деталі: Голова ОВА уточнив, що окупанти били по житлових кварталах Херсона – поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки.

