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Росіяни обстріляли Херсон і область: 1 загиблий, 6 поранених – ОВА

Ірина БалачукСереда, 21 грудня 2022, 09:41
Наслідки російських ударів по Херсону 19 грудня. Фото з Telegram Кирила Тимошенка

Одна людина загинула і ще 6 дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області 20 грудня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Минулої доби росіяни вбили 1 людину, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Деталі: Голова ОВА уточнив, що окупанти били по житлових кварталах Херсона – поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки.
 

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Теми: ХерсонХерсонська областьвійнажертви
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