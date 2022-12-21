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Россияне обстреляли Херсон и область: 1 погибший, 6 раненых

Ирина БалачукСреда, 21 декабря 2022, 09:41
Последствия российских ударов по Херсону 19 декабря. Фото из Telegram Кирилла Тимошенко

Один человек погиб и еще 6 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 20 декабря.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. За прошедшие сутки россияне убили 1 человека, 6 человек получили ранения различной степени тяжести".

Детали: Глава ОВА уточнил, что оккупанты били по жилым кварталам Херсона – попали в речпорт, частные и многоквартирные дома.

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Темы: ХерсонХерсонская областьвойнажертвы
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