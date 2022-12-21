Россияне обстреляли Херсон и область: 1 погибший, 6 раненых

Последствия российских ударов по Херсону 19 декабря. Фото из Telegram Кирилла Тимошенко

Один человек погиб и еще 6 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 20 декабря.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. За прошедшие сутки россияне убили 1 человека, 6 человек получили ранения различной степени тяжести".

Детали: Глава ОВА уточнил, что оккупанты били по жилым кварталам Херсона – попали в речпорт, частные и многоквартирные дома.