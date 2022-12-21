У Росії вводять довічне ув’язнення за "допомогу диверсантам"

Держдума Росії в підсумковому читанні у середу ухвалила законопроєкт, що передбачає введення кримінальної відповідальності аж до довічного ув’язнення за сприяння диверсійній діяльності.

Джерело: ТАСС, The Moscow Times

Деталі: Кримінальний кодекс Росії планують доповнити новими статтями, які посилюють покарання за сприяння, втягнення, заклики і схиляння до вчинення диверсій, а також за їх фінансування. Крім того, кримінальне покарання введуть за навчання диверсійній діяльності і створення злочинних груп із цією метою.

Реклама:

За схиляння до диверсії або вербування буде передбачено покарання від 8 років до довічного. Штраф – до 700 тисяч руб (210 тисяч грн). За навчання диверсіям загрожуватиме від 15 років до довічного.

Чому це важливо: Сприянням диверсійній діяльності можуть визнати, наприклад, навіть допис у соціальних мережах.