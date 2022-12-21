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У Росії вводять довічне ув’язнення за "допомогу диверсантам"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 грудня 2022, 10:30
Володимир Путін, фото AP

Держдума Росії в підсумковому читанні у середу ухвалила законопроєкт, що передбачає введення кримінальної відповідальності аж до довічного ув’язнення за сприяння диверсійній діяльності.

Джерело: ТАСС, The Moscow Times

Деталі: Кримінальний кодекс Росії планують доповнити новими статтями, які посилюють покарання за сприяння, втягнення, заклики і схиляння до вчинення диверсій, а також за їх фінансування. Крім того, кримінальне покарання введуть за навчання диверсійній діяльності і створення злочинних груп із цією метою. 

За схиляння до диверсії або вербування буде передбачено покарання від 8 років до довічного. Штраф – до 700 тисяч руб (210 тисяч грн). За навчання диверсіям загрожуватиме від 15 років до довічного. 

Чому це важливо: Сприянням диверсійній діяльності можуть визнати, наприклад, навіть допис у соціальних мережах.

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Теми: РосіязаконодавстводиверсантиДерждума
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