В России вводят пожизненное заключение за "помощь диверсантам"

Госдума России в итоговом чтении в среду приняла законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.

Источник: ТАСС, The Moscow Times

Детали: Уголовный кодекс России планируют дополнить новыми статьями, которые ужесточают наказание за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также за их финансирование. Кроме того, уголовно наказуемым станет обучение совершению диверсий и создание преступных групп с этой целью.

За склонение к диверсии или вербовке будет предусмотрено наказание от 8 лет до пожизненного. Штраф – до 700 тысяч руб (210 тисяч грн). За обучение диверсиям будет грозить от 15 лет до пожизненного.

Почему это важно: Содействием диверсионной деятельности могут посчитать, например, даже пост в социальных сетях.