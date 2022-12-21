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В России вводят пожизненное заключение за "помощь диверсантам"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 декабря 2022, 09:30
В России вводят пожизненное заключение за помощь диверсантам
Владимир Путин, фото AP

Госдума России в итоговом чтении в среду приняла законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.

Источник: ТАСС, The Moscow Times

Детали: Уголовный кодекс России планируют дополнить новыми статьями, которые ужесточают наказание за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также за их финансирование. Кроме того, уголовно наказуемым станет обучение совершению диверсий и создание преступных групп с этой целью. 

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За склонение к диверсии или вербовке будет предусмотрено наказание от 8 лет до пожизненного. Штраф – до 700 тысяч руб (210 тисяч грн). За обучение диверсиям будет грозить от 15 лет до пожизненного. 

Почему это важно: Содействием диверсионной деятельности могут посчитать, например, даже пост в социальных сетях.

Темы: РосcиязаконодательстводиверсантыГосдума
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