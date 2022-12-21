Білий дім розкрив деталі підготовки першого закордонного візиту Зеленського від 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський відвідає США на запрошення президента Джо Байдена після того, як обоє лідерів обговорили візит Зеленського до Вашингтона під час телефонної розмови 11 грудня.

Про це у телефонному спілкуванні зі ЗМІ повідомив високопоставлений чиновник Білого дому, пише "Європейська правда".

Чиновник зазначив, що Білий дім офіційно запросив президента Зеленського приїхати до Вашингтона минулої середи 14 грудня.

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При цьому у Білому домі уточнили, що запропонували президенту Зеленському провести тривалу зустріч із президентом Байденом, зустріч із ключовими членами команди національної безпеки та кабінету президента Байдена, а також можливість виступити перед пресою та піднятися на Капітолійський пагорб для участі у спільному засіданні Конгресу США.

Українська сторона, офіс президента Зеленського, офіційно прийняв запрошення минулої п'ятниці. Візит був остаточно підтверджений у неділю, лише три дні тому.

Того ж дня Білий дім зв'язався з офісом спікера Палати представників США, щоб повідомити Конгрес про візит Зеленського.

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Чиновник додав, що на зустрічі президентів у Зеленського і Байдена "буде можливість провести поглиблене стратегічне обговорення подальших дій на полі бою, можливостей та навчання, які США та союзники продовжуватимуть надавати Україні, санкцій та експортного контролю, які ми запровадили і продовжуватимемо посилювати і посилювати, що призвело до значних витрат для російської економіки та російської оборонно-промислової бази, та допомоги в економічному та енергетичному секторі, а також гуманітарної допомоги, яку ми надаємо, щоб зробити життя народу України кращим".

Представник Білого дому повідомив також, що президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько 2$ млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський особисто повідомив, що вже у дорозі до США.