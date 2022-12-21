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Білий дім розкрив деталі підготовки першого закордонного візиту Зеленського від 24 лютого

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 09:36

Президент України Володимир Зеленський відвідає США на запрошення президента Джо Байдена після того, як обоє лідерів обговорили візит Зеленського до Вашингтона під час телефонної розмови 11 грудня. 

Про це у телефонному спілкуванні зі ЗМІ повідомив високопоставлений чиновник Білого дому, пише "Європейська правда".

Чиновник зазначив, що Білий дім офіційно запросив президента Зеленського приїхати до Вашингтона минулої середи 14 грудня. 

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При цьому у Білому домі уточнили, що запропонували президенту Зеленському провести тривалу зустріч із президентом Байденом, зустріч із ключовими членами команди національної безпеки та кабінету президента Байдена, а також можливість виступити перед пресою та піднятися на Капітолійський пагорб для участі у спільному засіданні Конгресу США.

Українська сторона, офіс президента Зеленського, офіційно прийняв запрошення минулої п'ятниці. Візит був остаточно підтверджений у неділю, лише три дні тому. 

Того ж дня Білий дім зв'язався з офісом спікера Палати представників США, щоб повідомити Конгрес про візит Зеленського.

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Чиновник додав, що на зустрічі президентів у Зеленського і Байдена "буде можливість провести поглиблене стратегічне обговорення подальших дій на полі бою, можливостей та навчання, які США та союзники продовжуватимуть надавати Україні, санкцій та експортного контролю, які ми запровадили і продовжуватимемо посилювати і посилювати, що призвело до значних витрат для російської економіки та російської оборонно-промислової бази, та допомоги в економічному та енергетичному секторі, а також гуманітарної допомоги, яку ми надаємо, щоб зробити життя народу України кращим".

Представник Білого дому повідомив також, що президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько 2$ млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів. 

Володимир Зеленський особисто повідомив, що вже у дорозі до США.

Теми: ЗеленськийСШАБайден
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