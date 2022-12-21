Белый дом раскрыл детали подготовки первого зарубежного визита Зеленского от 24 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский посетит США по приглашению президента Джо Байдена после того, как оба лидера обсудили визит Зеленского в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря.
Об этом в телефонном общении со СМИ сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет "Европейская правда".
Чиновник отметил, что Белый дом официально пригласил президента Зеленского приехать в Вашингтон в минувшую среду 14 декабря.
При этом в Белом доме уточнили, что предложили президенту Зеленскому провести длительную встречу с президентом Байденом, встречу с ключевыми членами команды национальной безопасности и кабинета президента Байдена, а также возможность выступить перед прессой и подняться на Капитолийский холм для участия в совместном заседании Конгресса США.
Украинская сторона, офис президента Зеленского, официально принял приглашение в прошлую пятницу. Визит был окончательно подтвержден в воскресенье, всего три дня назад.
В тот же день Белый дом связался с офисом спикера Палаты представителей США, чтобы сообщить Конгресс о визите Зеленского.
Чиновник добавил, что на встрече президентов у Зеленского и Байдена "будет возможность провести углубленное стратегическое обсуждение дальнейших действий на поле боя, возможностей и обучения, которые США и союзники будут продолжать предоставлять Украине, санкций и экспортного контроля, которые мы ввели и будем продолжать усиливать и усиливать, что привело к значительным потерям для российской экономики и российской оборонно-промышленной базы, и помощи в экономическом и энергетическом секторе, а также гуманитарной помощи, которую мы предоставляем, чтобы сделать жизнь народа Украины лучшим".
Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2$ млрд, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.
21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.
Владимир Зеленский лично сообщил, что уже в пути в США.