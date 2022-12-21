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Белый дом раскрыл детали подготовки первого зарубежного визита Зеленского от 24 февраля

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 09:36

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США по приглашению президента Джо Байдена после того, как оба лидера обсудили визит Зеленского в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря. 

Об этом в телефонном общении со СМИ сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет "Европейская правда".

Чиновник отметил, что Белый дом официально пригласил президента Зеленского приехать в Вашингтон в минувшую среду 14 декабря. 

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При этом в Белом доме уточнили, что предложили президенту Зеленскому провести длительную встречу с президентом Байденом, встречу с ключевыми членами команды национальной безопасности и кабинета президента Байдена, а также возможность выступить перед прессой и подняться на Капитолийский холм для участия в совместном заседании Конгресса США.

Украинская сторона, офис президента Зеленского, официально принял приглашение в прошлую пятницу. Визит был окончательно подтвержден в воскресенье, всего три дня назад. 

В тот же день Белый дом связался с офисом спикера Палаты представителей США, чтобы сообщить Конгресс о визите Зеленского.

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Чиновник добавил, что на встрече президентов у Зеленского и Байдена "будет возможность провести углубленное стратегическое обсуждение дальнейших действий на поле боя, возможностей и обучения, которые США и союзники будут продолжать предоставлять Украине, санкций и экспортного контроля, которые мы ввели и будем продолжать усиливать и усиливать, что привело к значительным потерям для российской экономики и российской оборонно-промышленной базы, и помощи в экономическом и энергетическом секторе, а также гуманитарной помощи, которую мы предоставляем, чтобы сделать жизнь народа Украины лучшим".

Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2$ млрд, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.

21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты. 

Владимир Зеленский лично сообщил, что уже в пути в США.

Темы: ЗеленскийСШАБайден
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