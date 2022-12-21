Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом раскрыл детали подготовки первого зарубежного визита Зеленского от 24 февраля

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 10:36

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США по приглашению президента Джо Байдена после того, как оба лидера обсудили визит Зеленского в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря. 

Об этом в телефонном общении со СМИ сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет "Европейская правда".

Чиновник отметил, что Белый дом официально пригласил президента Зеленского приехать в Вашингтон в минувшую среду 14 декабря. 

При этом в Белом доме уточнили, что предложили президенту Зеленскому провести длительную встречу с президентом Байденом, встречу с ключевыми членами команды национальной безопасности и кабинета президента Байдена, а также возможность выступить перед прессой и подняться на Капитолийский холм для участия в совместном заседании Конгресса США.

Украинская сторона, офис президента Зеленского, официально принял приглашение в прошлую пятницу. Визит был окончательно подтвержден в воскресенье, всего три дня назад. 

В тот же день Белый дом связался с офисом спикера Палаты представителей США, чтобы сообщить Конгресс о визите Зеленского.

Чиновник добавил, что на встрече президентов у Зеленского и Байдена "будет возможность провести углубленное стратегическое обсуждение дальнейших действий на поле боя, возможностей и обучения, которые США и союзники будут продолжать предоставлять Украине, санкций и экспортного контроля, которые мы ввели и будем продолжать усиливать и усиливать, что привело к значительным потерям для российской экономики и российской оборонно-промышленной базы, и помощи в экономическом и энергетическом секторе, а также гуманитарной помощи, которую мы предоставляем, чтобы сделать жизнь народа Украины лучшим".

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2$ млрд, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.

21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты. 

Владимир Зеленский лично сообщил, что уже в пути в США.

Темы: ЗеленскийСШАБайден
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов

Зеленский - Конгрессу США: 2023 год станет решающим в войне

фотоВыступление Зеленского в Конгрессе США: 5 ключевых тезисов

дополнено от 00:49Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" ранены в Донецке

Зеленский рассказал, как видит справедливый мир

В Киеве хуже всего со светом, 60% трансформаторов не работают

Все новости...
Зеленский
Украинская делегация в США будет просить об ATACMS – Politico
Зеленский самостоятельно решил, что ситуация с безопасностью позволяет лететь в США – Белый дом
Зеленский подтвердил визит к Байдену: детали подготовки поездки
Последние новости
09:57
Хорватия выделит почти 3 млн евро на машины для разминирования для Украины
09:55
Оккупанты держат под огнем Авдеевку, утром штурмовали 3 населенных пункта на Донетчине - ОВА
09:29
Разведка Британии: российских резервистов вынужденно тренируют белорусы, которых РФ считает более слабыми
09:27
Россияне обстреляли Херсон и область 60 раз, погиб 1 человек - ОВА
09:25
Сорок тысяч евро в авоське над Киевом: изобретательному мошеннику огласили приговор
09:09
В Киеве продолжаются аварийные отключения света, ситуация до сих пор тяжелая
09:06
Пелоси надеется на утверждение Конгрессом нового раунда помощи Украине в течение 48 часов
08:58
ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов
08:43
Кулеба: Решение Байдена открывает двери для других Patriot
08:39
В Донецкой области трое раненых гражданских за сутки
Все новости...