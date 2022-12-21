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Майже 80% громадян оптимістично оцінюють майбутнє України – опитування

Станіслав ПогоріловСереда, 21 грудня 2022, 10:07
Майже 80% громадян оптимістично оцінюють майбутнє України – опитування
Фото: Getty Images

78,5% наших громадян оптимістично оцінюють майбутнє України, засвідчили результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Джерело: опитування КМІС

Деталі: За даними опитування, попри повномасштабну війну і викликані нею соціальні, економічні та енергетичні проблеми, 78,5% опитаних оптимістично оцінюють майбутнє України, 88% – майбутнє їхньої громади.

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Заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода сказав, що результати соцопитування засвідчили, що в Україні сформувалося стале позитивне відношення і великі очікування від "запропонованої децентралізованої моделі місцевого самоврядування, коли більшість питань вирішуються в громадах".

 

Дослідження проведено Київським міжнародним інститутом соціології у жовтні-листопаді 2022 року. Всього було питано 2000 респондентів за всеукраїнською вибіркою шляхом телефонного інтерв'ю.  

Теми: Українаопитування
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