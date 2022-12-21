Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти 80% граждан оптимистично оценивают будущее Украины - опрос

Станислав ПогориловСреда, 21 декабря 2022, 11:07
Фото: Getty Images

78,5% наших граждан оптимистично оценивают будущее Украины, показали результаты опроса Киевского международного института социологии.

Источник: опрос КМИС

Детали: По данным опроса, несмотря на полномасштабную войну и вызванные ею социальные, экономические и энергетические проблемы, 78,5% опрошенных оптимистично оценивают будущее Украины, 88% - будущее их общины.

 

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода сказал, что результаты соцопроса показали, что в Украине сформировалось устойчивое позитивное отношение и большие ожидания от "предложенной децентрализованной модели местного самоуправления, когда большинство вопросов решаются в общинах".

 

Исследование проведено Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2022 года. Всего было опрошено 2000 респондентов по всеукраинской выборке путем телефонного интервью. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Украинаопрос
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

дополнено от 00:49Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" ранены в Донецке

ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов

Зеленский - Конгрессу США: 2023 год станет решающим в войне

фотоВыступление Зеленского в Конгрессе США: 5 ключевых тезисов

Зеленский рассказал, как видит справедливый мир

В Киеве хуже всего со светом, 60% трансформаторов не работают

Все новости...
Украина
Итальянские журналисты попали под российский обстрел на Херсонщине
Оккупанты поливают огнем Бахмут, ударили из РСЗО по Авдеевке, на Донетчине 2 погибших
"Вагнеровцы" в Украине: на фронте воюют члены ЧВК, задержание которых сорвалось в 2020 году
Последние новости
10:21
Макрон призвал Европу уменьшить зависимость от США в вопросах безопасности
09:59
Казахские брокеры скупают дешевые российские бонды у иностранных инвесторов – СМИ
09:57
Хорватия выделит почти 3 млн евро на машины для разминирования для Украины
09:56
История "Фантома". От защиты Банковой до штурмовой роты ТРО
09:55
Оккупанты держат под огнем Авдеевку, утром штурмовали 3 населенных пункта на Донетчине - ОВА
09:51
дополнено от 00:49Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" ранены в Донецке
09:29
Разведка Британии: российских резервистов вынужденно тренируют белорусы, которых РФ считает более слабыми
09:27
Россияне обстреляли Херсон и область 60 раз, погиб 1 человек - ОВА
09:25
Сорок тысяч евро в авоське над Киевом: изобретательному мошеннику огласили приговор
09:09
В Киеве продолжаются аварийные отключения света, ситуация до сих пор тяжелая
Все новости...