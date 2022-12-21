Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти 80% граждан оптимистично оценивают будущее Украины - опрос

Станислав ПогориловСреда, 21 декабря 2022, 10:07
Почти 80% граждан оптимистично оценивают будущее Украины - опрос
Фото: Getty Images

78,5% наших граждан оптимистично оценивают будущее Украины, показали результаты опроса Киевского международного института социологии.

Источник: опрос КМИС

Детали: По данным опроса, несмотря на полномасштабную войну и вызванные ею социальные, экономические и энергетические проблемы, 78,5% опрошенных оптимистично оценивают будущее Украины, 88% - будущее их общины.

Реклама:
 

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода сказал, что результаты соцопроса показали, что в Украине сформировалось устойчивое позитивное отношение и большие ожидания от "предложенной децентрализованной модели местного самоуправления, когда большинство вопросов решаются в общинах".

 

Исследование проведено Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2022 года. Всего было опрошено 2000 респондентов по всеукраинской выборке путем телефонного интервью. 

Темы: Украинаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Украина
Дания планирует увеличить помощь Украине до более чем 200 млн евро
В Пентагоне назвали сайты, которые создали россияне для сбора данных о военных ВСУ
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: