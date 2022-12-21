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В Україні повітряна тривога тривала 2 години

Ірина БалачукСереда, 21 грудня 2022, 13:25
В Україні повітряна тривога тривала 2 години
Карта тривог станом на 12:28 21 грудня. Скриншот з сайту alerts.in.ua

Станом на 12:28 21 грудня по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram

Деталі: Спочатку, о 12:24, сирени почали лунати у Києві, далі – через хвилину –  у Вінницькій, Хмельницькій, кіровоградській, Житомирській, Київській, Полтавській областях.

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Упродовж наступних 3 хв тривога поширилася уже на всю територію країни.

Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Беларускі Гаюн повідомляє про підняття в Білорусі в повітря винищувачів і літака дальнього радіолокаційного стеження.

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Зокрема о 12:03 у Мачулищах злетів ДРЛС Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц", а в Барановичах два винищувачі супроводу А-50.

Також піднято в повітря МіГ-31К ПКС РФ з рег. номером RF-92215 (12:30 Мачулищі), і кілька інших винищувачів і штурмовиків у Барановичах і Ліді.

Оновлено: О 14:23 тривогу почали скасовувати. Спершу відбій оголосили у Києві, далі упродовж кількох хвилин – сирени перестали лунати по всій території України.

21 грудня тривога тривала 2 години.

Наразі сирени лунають лише в одній громаді на Миколаївщині.

 

Теми: Українаповітряна тривогавійна
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