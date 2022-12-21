В Украине воздушная тревога продолжалась 2 часа
По состоянию на 12:28 21 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram
Детали: Сначала, в 12:24, сирены начали звучать в Киеве, далее – через минуту – в Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях.
В течение следующих 3 мин тревога распространилась уже на всю территорию страны.
Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в Беларуси в воздух истребителей и самолета дальнего радиолокационного слежения.
В частности в 12:03 в Мачулищах взлетел ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", а в Барановичах два истребителя сопровождения А-50.
Также подняты в воздух МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92215 (12:30 Мачулищи), и несколько других истребителей и штурмовиков в Барановичах и Лиде.
Обновлено: В 14:23 тревогу начали отменять. Сначала отбой объявили в Киеве, далее в течение нескольких минут – сирены перестали звучать по всей территории Украины.
21 декабря тревога продолжалась 2 часа.
Сейчас сирены звучат только в одной общине на Николаевщине.