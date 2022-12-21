Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине воздушная тревога продолжалась 2 часа

Ирина БалачукСреда, 21 декабря 2022, 14:25
Карта тревог по состоянию на 12:28 21 декабря. Скриншот с сайта alerts.in.ua

По состоянию на 12:28 21 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Сначала, в 12:24, сирены начали звучать в Киеве, далее – через минуту – в Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях.

В течение следующих 3 мин тревога распространилась уже на всю территорию страны.

Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.    

Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в Беларуси в воздух истребителей и самолета дальнего радиолокационного слежения.

В частности в 12:03 в Мачулищах взлетел ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", а в Барановичах два истребителя сопровождения А-50.

ВИДЕО ДНЯ

Также подняты в воздух МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92215 (12:30 Мачулищи), и несколько других истребителей и штурмовиков в Барановичах и Лиде.

Обновлено: В 14:23 тревогу начали отменять. Сначала отбой объявили в Киеве, далее в течение нескольких минут – сирены перестали звучать по всей территории Украины.

21 декабря тревога продолжалась 2 часа.

Сейчас сирены звучат только в одной общине на Николаевщине.

Темы: Украинавоздушная тревогавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

У США есть 3 разные модели окончания войны в Украине путем переговоров – WP

Лукашенко собрал военных и силовиков: говорят о перемещении своих войск возле Украины

дополнено от 00:49Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" ранены в Донецке

ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов

Зеленский - Конгрессу США: 2023 год станет решающим в войне

фотоВыступление Зеленского в Конгрессе США: 5 ключевых тезисов

Все новости...
Украина
На Херсонщине нашли массовое захоронение жертв российских оккупантов
Почти 80% граждан оптимистично оценивают будущее Украины - опрос
Итальянские журналисты попали под российский обстрел на Херсонщине
Последние новости
11:39
Tesla удваивает скидки на свои основные электромобили в США
11:38
Саакашвили в суде в Грузии начал говорить по-украински, его попросили "соблюдать порядок"
11:30
Суд начал дело о банкротстве "Азовстали"
11:26
В России произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
11:25
Франция оштрафовала Microsoft на 60 миллионов евро 
11:22
Как не купить испорченные из-за отключения света: советы
11:20
У США есть 3 разные модели окончания войны в Украине путем переговоров – WP
11:05
После войны ветераны и их родственники составят 10% населения Украины - Минветеранов
11:04
фотоУкрпочта вводит в обращение марку, посвященную первому исполнению "Щедрика" в США
10:48
Лукашенко собрал военных и силовиков: говорят о перемещении своих войск возле Украины
Все новости...