Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине воздушная тревога продолжалась 2 часа

Ирина БалачукСреда, 21 декабря 2022, 13:25
В Украине воздушная тревога продолжалась 2 часа
Карта тревог по состоянию на 12:28 21 декабря. Скриншот с сайта alerts.in.ua

По состоянию на 12:28 21 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Сначала, в 12:24, сирены начали звучать в Киеве, далее – через минуту – в Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях.

Реклама:

В течение следующих 3 мин тревога распространилась уже на всю территорию страны.

Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.    

Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в Беларуси в воздух истребителей и самолета дальнего радиолокационного слежения.

ВИДЕО ДНЯ

В частности в 12:03 в Мачулищах взлетел ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", а в Барановичах два истребителя сопровождения А-50.

Также подняты в воздух МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92215 (12:30 Мачулищи), и несколько других истребителей и штурмовиков в Барановичах и Лиде.

Обновлено: В 14:23 тревогу начали отменять. Сначала отбой объявили в Киеве, далее в течение нескольких минут – сирены перестали звучать по всей территории Украины.

21 декабря тревога продолжалась 2 часа.

Сейчас сирены звучат только в одной общине на Николаевщине.

Темы: Украинавоздушная тревогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Украина
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Роль грузинсьĸого "десанта" в нашей общей борьбе за свободу
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: