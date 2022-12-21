В Украине воздушная тревога продолжалась 2 часа

Карта тревог по состоянию на 12:28 21 декабря. Скриншот с сайта alerts.in.ua

По состоянию на 12:28 21 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Сначала, в 12:24, сирены начали звучать в Киеве, далее – через минуту – в Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях.

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В течение следующих 3 мин тревога распространилась уже на всю территорию страны.

Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в Беларуси в воздух истребителей и самолета дальнего радиолокационного слежения.

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В частности в 12:03 в Мачулищах взлетел ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", а в Барановичах два истребителя сопровождения А-50.

Также подняты в воздух МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92215 (12:30 Мачулищи), и несколько других истребителей и штурмовиков в Барановичах и Лиде.

Обновлено: В 14:23 тревогу начали отменять. Сначала отбой объявили в Киеве, далее в течение нескольких минут – сирены перестали звучать по всей территории Украины.

21 декабря тревога продолжалась 2 часа.

Сейчас сирены звучат только в одной общине на Николаевщине.