Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни викрали пацієнтів психлікарень на Херсонщині і вивезли на Арабатську стрілку – Спротив

Ірина БалачукСереда, 21 грудня 2022, 12:52
Скриншот з google.maps

Окупанти звезли викрадених пацієнтів з психлікарень Нової Каховки та Олешок до села Стрілкове на Арабатській стрілці – їх утримують на захопленій базі відпочинку "Геолог".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Пацієнтів утримують на базі відпочинку "Геолог", яку росіяни захопили й обладнали там психлікарню. Більшість персоналу завезені з РФ, але є й місцеві, хто погодився доглядати за пацієнтами".

Деталі: У ЦНС підкреслили, що такі дії окупантів є викраденням людей, які не можуть дати собі ради самостійно. Фактично пацієнтів утримують в заручниках.

У Спротиві нагадали, що росіяни також активно викрадають дітей з інтернатів для подальшого "всиновлення". Їх вивозять в віддалені райони РФ – до Ленінградської, Волгоградської, Новосибірської, Тюменської областей.

При цьому, російська пропаганда використовує крадіжку дітей та пацієнтів як привід для створення емоційного фону, розповідаючи про "дітей, яких врятували від нацистів".

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоКремль "з жалем" відреагував на візит Зеленського до Байдена

В енергосистемі досі значний дефіцит, підключено ще один блок АЕС – Укренерго

У Росії сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"

США мають 3 різні моделі закінчення війни в Україні шляхом переговорів – WP

Лукашенко зібрав військових і силовиків: говорять про переміщення своїх військ біля України

доповнено від 00:49Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" поранені в Донецьку

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині знайшли масове поховання жертв російських окупантів
Росіяни обстріляли Херсон і область: 1 загиблий, 6 поранених – ОВА
Ізраїль передав Херсонщині 17 генераторів
Останні новини
12:29
РФ вдарила касетними боєприпасами по селу у Запорізькій області
12:10
Кремль продовжить посилати чиновників на окуповані території попри обстріли
12:05
Російський рубль впав до майже восьмимісячного мінімуму до долара
12:04
відеоКремль "з жалем" відреагував на візит Зеленського до Байдена
11:59
В енергосистемі досі значний дефіцит, підключено ще один блок АЕС – Укренерго
11:39
Tesla подвоює знижки на свої основні електромобілі в США
11:38
Саакашвілі у суді в Грузії почав говорити українською, його попросили "дотримуватися порядку"
11:35
фото"Зернова ініціатива": з портів вийшли ще 5 суден з продукцією для Африки й Азії
11:30
Суд розпочав справу про банкрутство "Азовсталі"
11:26
У Росії сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"
Усі новини...