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Росіяни викрали пацієнтів психлікарень на Херсонщині і вивезли на Арабатську стрілку – Спротив

Ірина БалачукСереда, 21 грудня 2022, 11:52
Росіяни викрали пацієнтів психлікарень на Херсонщині і вивезли на Арабатську стрілку – Спротив
Скриншот з google.maps

Окупанти звезли викрадених пацієнтів з психлікарень Нової Каховки та Олешок до села Стрілкове на Арабатській стрілці – їх утримують на захопленій базі відпочинку "Геолог".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Пацієнтів утримують на базі відпочинку "Геолог", яку росіяни захопили й обладнали там психлікарню. Більшість персоналу завезені з РФ, але є й місцеві, хто погодився доглядати за пацієнтами".

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Деталі: У ЦНС підкреслили, що такі дії окупантів є викраденням людей, які не можуть дати собі ради самостійно. Фактично пацієнтів утримують в заручниках.

У Спротиві нагадали, що росіяни також активно викрадають дітей з інтернатів для подальшого "всиновлення". Їх вивозять в віддалені райони РФ – до Ленінградської, Волгоградської, Новосибірської, Тюменської областей.

При цьому, російська пропаганда використовує крадіжку дітей та пацієнтів як привід для створення емоційного фону, розповідаючи про "дітей, яких врятували від нацистів".

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Теми: Херсонська областьвійна
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