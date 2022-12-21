Россияне вывезли похищенных пациентов психбольниц на Арабатскую стрелку – Сопротивление

Оккупанты свезли похищенных пациентов из психбольниц Новой Каховки и Олешек в село Стрелковое на Арабатской стрелке – их удерживают на захваченной базе отдыха "Геолог".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Пациентов удерживают на базе отдыха "Геолог", которую россияне захватили и оборудовали там психбольницу. Большинство персонала завезены из РФ, но есть и местные, кто согласился ухаживать за пациентами".

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Детали: В ЦНС подчеркнули, что такие действия оккупантов являются похищением людей, которые не могут справиться самостоятельно. Фактически пациентов удерживают в заложниках.

В Сопротивлении напомнили, что россияне также активно похищают детей из интернатов для дальнейшего "усыновления". Их вывозят в отдаленные районы РФ – в Ленинградскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тюменскую области.

При этом, российская пропаганда использует похищение детей и пациентов как повод для создания эмоционального фона, рассказывая о "детях, которых спасли от нацистов".