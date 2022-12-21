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Шойгу хоче сформувати ще одне військо на кордоні через вступ Фінляндії і Швеції в НАТО

Альона Мазуренко Середа, 21 грудня 2022, 15:25
ШОЙГУ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що РФ має створити угрупування військ на кордоні з Фінляндією через вступ цієї країни та Швеції в НАТО. 

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "З огляду на прагнення НАТО наростити військовий потенціал поблизу російських кордонів, а також розширити північноатлантичний альянс за рахунок Фінляндії та Швеції, потрібне вжиття заходів у відповідь щодо створення відповідного угруповання військ на північному заході Росії".

Деталі: Росія має спільний кондон з Фінляндією протяжністю понад 1300 км, а найближча точка Росії до Швеції - це анексований Калінінград, розташований між Польщею та Литвою.

Загалом на суходолі північний захід Росії межує з Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою та Білоруссю.

Також Шойгу запропонував збільшити вік призову громадян РФ з 18 до 21 року, а граничний вік підвищити до 30 років.

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Теми: НАТОРосіяШвеціяФінляндія
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