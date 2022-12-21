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Шойгу хочет сформировать еще одно войско на границе из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Алена МазуренкоСреда, 21 декабря 2022, 15:25
ШОЙГУ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ должна создать группировку войск на границе с Финляндией из-за вступления этой страны и Швеции в НАТО. 

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а так же расширить североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России".

Детали: Россия имеет общий кондон с Финляндией протяженностью более 1300 км, а ближайшая точка России к Швеции - это аннексированный Калининград, расположенный между Польшей и Литвой.

В целом на суше северо-запад России граничит с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Беларусью.

Также Шойгу предложил увеличить возраст призыва граждан РФ с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.

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Темы: НАТОРосcияШвецияФинляндия
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