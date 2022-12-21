Танк у шалаші, екіпаж у бліндажі: прикордонники й артилеристи вполювали окупантів

На Луганщині прикордонники за допомогою безпілотника розвідали, а гармаші механізованої бригади знищили влучним вогнем російський танк і живу силу противника.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Нещодавно аеророзвідка прикордонників виявила місце розміщення танкового підрозділу російсько-окупаційних військ. Загарбники замаскувались у лісосмузі на Луганщині, де викопали бліндажик.

Для вогневого ураження противника координати цілей прикордонники передали протитанкістам однієї з механізованих бригад. Вогнем українських гармат уражено замаскований танк й місце укриття противника".

Деталі: Зазначається, що під роздачу "подарунків" потрапили й окупанти-тиловики – постачальники, які прибули до танкістів для поповнення запасів.