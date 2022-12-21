Танк у шалаші, екіпаж у бліндажі: прикордонники й артилеристи вполювали окупантів
Середа, 21 грудня 2022, 14:48
На Луганщині прикордонники за допомогою безпілотника розвідали, а гармаші механізованої бригади знищили влучним вогнем російський танк і живу силу противника.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Нещодавно аеророзвідка прикордонників виявила місце розміщення танкового підрозділу російсько-окупаційних військ. Загарбники замаскувались у лісосмузі на Луганщині, де викопали бліндажик.
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Для вогневого ураження противника координати цілей прикордонники передали протитанкістам однієї з механізованих бригад. Вогнем українських гармат уражено замаскований танк й місце укриття противника".
Деталі: Зазначається, що під роздачу "подарунків" потрапили й окупанти-тиловики – постачальники, які прибули до танкістів для поповнення запасів.
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