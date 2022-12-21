Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Танк у шалаші, екіпаж у бліндажі: прикордонники й артилеристи вполювали окупантів

Валентина РоманенкоСереда, 21 грудня 2022, 15:48
фото ДПСУ

На Луганщині прикордонники за допомогою безпілотника розвідали, а гармаші механізованої бригади знищили влучним вогнем російський танк і живу силу противника.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Нещодавно аеророзвідка прикордонників виявила місце розміщення танкового підрозділу російсько-окупаційних військ. Загарбники замаскувались у лісосмузі на Луганщині, де викопали бліндажик.

Для вогневого ураження противника координати цілей прикордонники передали протитанкістам однієї з механізованих бригад. Вогнем українських гармат уражено замаскований танк й місце укриття противника".

Деталі: Зазначається, що під роздачу "подарунків" потрапили й окупанти-тиловики – постачальники, які прибули до танкістів для поповнення запасів.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Прикордонна службаЛуганська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоNYT назвав десятки псковських десантників, які вбивали українців в Бучі

Екснардепу 5-х скликань оголосили підозру в посяганні на цілісність України

Росія ймовірно масово випустить ракети по Україні 22 чи 23 грудня - джерела  

відеоКремль "з жалем" відреагував на візит Зеленського до Байдена

В енергосистемі досі значний дефіцит, підключено ще один блок АЕС – Укренерго

У Росії сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники збили дрон, який шпигував над Сумщиною
"Повернуться у пакетах під ялинку": прикордонники пригостили росіян мінами на Луганщині
"Бандери нас усіх з’їдять": на в'їзді в Київ затримали священника УПЦ МП
Останні новини
14:56
Росія вдарила ракетами по Краматорську
14:56
Свято наближається: як українці реагують на 100 тисяч вбитих росіян
14:55
Netflix побудує нову кіностудію вартістю $900 мільйонів на колишній військовій базі США
14:53
Лідер правлячої партії Грузії: заклики України і Молдови щодо Саакашвілі "не мають значення"
14:40
У Київраді озвучили графік "включення" новорічної ялинки
14:30
РФ іноді влаштовує фальшиві "обміни" для українських полонених – Лубінець
14:29
TikTok активізує зусилля, щоб укласти угоду про безпеку з урядом США – Reuters
14:16
фотоNYT назвав десятки псковських десантників, які вбивали українців в Бучі
14:13
Український фільм "Клондайк" не потрапив до шортліста премії "Оскар 2023"
14:03
Екснардепу 5-х скликань оголосили підозру в посяганні на цілісність України
Усі новини...