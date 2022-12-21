Танк в шалаше, экипаж в блиндаже: пограничники и артиллеристы уничтожили оккупантов

На Луганщине пограничники с помощью беспилотника разведали, а пушкари механизированной бригады уничтожили метким огнем российский танк и живую силу противника.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Недавно аэроразведка пограничников обнаружила место размещения танкового подразделения российско-оккупационных войск. Захватчики замаскировались в лесополосе на Луганщине, где выкопали блиндажик.

Для огневого поражения противника координаты целей пограничники передали противотанкистам одной из механизированных бригад. Огнем украинских пушек поражен замаскированный танк и место укрытия противника".

Детали: Отмечается, что под раздачу "подарков" попали и оккупанты-тиловики - поставщики, которые прибыли к танкистам для пополнения запасов.