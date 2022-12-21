Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Танк в шалаше, экипаж в блиндаже: пограничники и артиллеристы уничтожили оккупантов

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 14:48
Танк в шалаше, экипаж в блиндаже: пограничники и артиллеристы уничтожили оккупантов
фото ГПСУ

На Луганщине пограничники с помощью беспилотника разведали, а пушкари механизированной бригады уничтожили метким огнем российский танк и живую силу противника.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Недавно аэроразведка пограничников обнаружила место размещения танкового подразделения российско-оккупационных войск. Захватчики замаскировались в лесополосе на Луганщине, где выкопали блиндажик.

Реклама:

Для огневого поражения противника координаты целей пограничники передали противотанкистам одной из механизированных бригад. Огнем украинских пушек поражен замаскированный танк и место укрытия противника".

Детали: Отмечается, что под раздачу "подарков" попали и оккупанты-тиловики - поставщики, которые прибыли к танкистам для пополнения запасов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Пограничная службаЛуганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью
Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: