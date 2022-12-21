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Путін заявив, що РФ хотіла стати частиною цивілізованого світу, але не змогла

Альона Мазуренко Середа, 21 грудня 2022, 14:55
Путін заявив, що РФ хотіла стати частиною цивілізованого світу, але не змогла
Путін, Фото getty images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ завжди хотіла бути частиною цивілізованого світу, але так і не стала.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ми завжди хотіли бути частиною цього так званого цивілізованого світу.

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І після розвалу СРСР, який ми допустили власними руками, нам здавалося, що з дня на день ми станемо частиною цього так званого цивілізованого світу.

А як з'ясувалося, нас там не чекали. Незважаючи на всі наші зусилля і спроби".

Деталі: Він заявив, що і сам робив ці спроби, але його не прийняли.

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За його словами, завжди виношувалася ідея, будувалися плани на те, що так чи інакше вдасться це зробити, але росіяни зі свого боку майже завжди "дотримувалися зовсім іншого підходу, інших установок".

Теми: ПутінРосіявійна
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