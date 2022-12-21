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Путин заявил, что РФ хотела стать частью цивилизованного мира, но не смогла

Алена МазуренкоСреда, 21 декабря 2022, 15:55
Путин, Фото getty images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ всегда хотела быть частью цивилизованного мира, но так и не стала.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы всегда хотели быть частью этого так называемого цивилизованного мира.

И после развала СССР, который мы допустили собственными руками, нам казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира.

А как выяснилось, нас там не ждали. Несмотря на все наши усилия и попытки".

Детали: Он заявил, что и сам предпринимал эти попытки, но его не приняли.

По его словам, всегда вынашивалась идея, строились планы на то, что так или иначе удастся это сделать, но россияне со своей стороны почти всегда "придерживались совершенно другого подхода, других установок".

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Темы: ПутинРосcиявойна
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