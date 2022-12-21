Путин заявил, что РФ хотела стать частью цивилизованного мира, но не смогла

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ всегда хотела быть частью цивилизованного мира, но так и не стала.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы всегда хотели быть частью этого так называемого цивилизованного мира.

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И после развала СССР, который мы допустили собственными руками, нам казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира.

А как выяснилось, нас там не ждали. Несмотря на все наши усилия и попытки".

Детали: Он заявил, что и сам предпринимал эти попытки, но его не приняли.

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По его словам, всегда вынашивалась идея, строились планы на то, что так или иначе удастся это сделать, но россияне со своей стороны почти всегда "придерживались совершенно другого подхода, других установок".