У Росії забрали ковзанярські чемпіонати

Фото: Міністерство молоді і спорту

Росію позбавили права проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту та шорт-треку.

Джерело: повідомлення Міністерства молоді і спорту, яке наводить заяву Міжнародного союзу ковзанярів (ІSU)

Деталі: Таку заборону Міжнародний союз ковзанярів запровадив у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

На підтвердження безповоротності такого рішення союз почав розглядати нові заявки країн на проведення чемпіонатів із ковзанярського спорту та шорт-треку.

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