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У Росії забрали ковзанярські чемпіонати

Олександр ШумілінСереда, 21 грудня 2022, 16:12
У Росії забрали ковзанярські чемпіонати
Фото: Міністерство молоді і спорту

Росію позбавили права проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту та шорт-треку.

Джерело: повідомлення Міністерства молоді і спорту, яке наводить заяву Міжнародного союзу ковзанярів (ІSU)

Деталі: Таку заборону Міжнародний союз ковзанярів запровадив у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

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На підтвердження безповоротності такого рішення союз почав розглядати нові заявки країн на проведення чемпіонатів із ковзанярського спорту та шорт-треку.

Передісторія:

  • У листопаді президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман оголосив про виключення російських і білоруських спортсменів із рейтингів організації.

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Теми: РосіяЄвропа
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