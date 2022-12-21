У Росії забрали ковзанярські чемпіонати
Середа, 21 грудня 2022, 17:12
Росію позбавили права проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту та шорт-треку.
Джерело: повідомлення Міністерства молоді і спорту, яке наводить заяву Міжнародного союзу ковзанярів (ІSU)
Деталі: Таку заборону Міжнародний союз ковзанярів запровадив у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.
На підтвердження безповоротності такого рішення союз почав розглядати нові заявки країн на проведення чемпіонатів із ковзанярського спорту та шорт-треку.
Передісторія:
- У листопаді президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман оголосив про виключення російських і білоруських спортсменів із рейтингів організації.