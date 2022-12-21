У России забрали конькобежные чемпионаты

Россию лишили права проводить чемпионаты Европы по конькобежному спорту и шорт-треку.

Источник: сообщение Министерства молодежи и спорта, которое приводит заявление Международного союза конькобежцев (ISU)

Детали: Такой запрет Международный союз конькобежцев ввел в связи с военной агрессией РФ против Украины.

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В подтверждение необратимости такого решения союз начал рассматривать новые заявки стран на проведение чемпионатов по конькобежному спорту и шорт-треку.

Предыстория:

В ноябре президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.