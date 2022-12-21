У России забрали конькобежные чемпионаты
Среда, 21 декабря 2022, 17:12
Россию лишили права проводить чемпионаты Европы по конькобежному спорту и шорт-треку.
Источник: сообщение Министерства молодежи и спорта, которое приводит заявление Международного союза конькобежцев (ISU)
Детали: Такой запрет Международный союз конькобежцев ввел в связи с военной агрессией РФ против Украины.
В подтверждение необратимости такого решения союз начал рассматривать новые заявки стран на проведение чемпионатов по конькобежному спорту и шорт-треку.
Предыстория:
- В ноябре президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.