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У России забрали конькобежные чемпионаты

Александр ШумилинСреда, 21 декабря 2022, 16:12
У России забрали конькобежные чемпионаты

Россию лишили права проводить чемпионаты Европы по конькобежному спорту и шорт-треку.

Источник: сообщение Министерства молодежи и спорта, которое приводит заявление Международного союза конькобежцев (ISU)

Детали: Такой запрет Международный союз конькобежцев ввел в связи с военной агрессией РФ против Украины.

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В подтверждение необратимости такого решения союз начал рассматривать новые заявки стран на проведение чемпионатов по конькобежному спорту и шорт-треку.

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Темы: РосcияЕвропа
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