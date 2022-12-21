Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пригожин хоче відправляти на війну з Україною жінок: "Є опір, але дотиснемо"

Альона Мазуренко Середа, 21 грудня 2022, 16:19
Пригожин хоче відправляти на війну з Україною жінок: Є опір, але дотиснемо

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин підтримує ідею про відправлення на війну проти України жінок-ув'язнених у РФ.

Джерело: Telegram-канал пресслужба Пригожина

Деталі: Зокрема, до Пригожина звернувся депутат Свердловської області В'ячеслав Вегнер.

Реклама:

Вегнер заявив, що до нього звернувся колектив жінок, які відбувають покарання у ВК-6 міста Нижнього Тагіла Свердловської області.

Нібито ці жінки "готові вирушити в зону спеціальної військової операції як зв'язківці, лікарі, медсестри", щоб надавати допомогу окупантам.

Дослівно відповідь Пригожина: "Абсолютно з вами згоден. Не тільки медсестрами і зв'язківцями, а також у диверсійних групах і снайперських парах.

ВІДЕО ДНЯ

Усім відомо, що це широко застосовувалося. Працюємо в цьому напрямку. Є опір, але думаю дотиснемо".

Теми: ВагнерРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Вагнер
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
У мережу виклали відеозвернення Пригожина до "любителів обговорити його ліквідацію"
ISW проаналізував, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: