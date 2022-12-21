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Пригожин хоче відправляти на війну з Україною жінок: "Є опір, але дотиснемо"

Альона Мазуренко Середа, 21 грудня 2022, 17:19

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин підтримує ідею про відправлення на війну проти України жінок-ув'язнених у РФ.

Джерело: Telegram-канал пресслужба Пригожина

Деталі: Зокрема, до Пригожина звернувся депутат Свердловської області В'ячеслав Вегнер.

Вегнер заявив, що до нього звернувся колектив жінок, які відбувають покарання у ВК-6 міста Нижнього Тагіла Свердловської області.

Нібито ці жінки "готові вирушити в зону спеціальної військової операції як зв'язківці, лікарі, медсестри", щоб надавати допомогу окупантам.

Дослівно відповідь Пригожина: "Абсолютно з вами згоден. Не тільки медсестрами і зв'язківцями, а також у диверсійних групах і снайперських парах.

Усім відомо, що це широко застосовувалося. Працюємо в цьому напрямку. Є опір, але думаю дотиснемо".

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Теми: ВагнерРосіявійнаУкраїна
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