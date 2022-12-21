Пригожин хочет отправлять на войну с Украиной женщин: "Есть сопротивление, но дожмем"

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин поддерживает идею об отправке на войну против Украины женщин-заключенных в РФ.

Источник: Telegram-канал Пресс-служба Пригожина

Детали: В частности, к Пригожину обратился депутат Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Вегнер заявил, что к нему обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области.

Якобы эти женщины "готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестёр", чтобы оказывать помощь оккупантам.

Дословно ответ Пригожина: "Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах.

Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем".