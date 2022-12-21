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В окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух – радник мера

Олена РощінаСереда, 21 грудня 2022, 17:08

У Маріуполі, окупованому росіянами, вдень 21 грудня пролунав потужний вибух, після якого ворожі гвинтокрили вирушили в бік окупованого Бердянська. 

Джерело: радник законного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "В Маріуполі приблизно о 14:00 пролунав потужний вибух з епіцентром в районі вул. Купріна. Вибухову хвилю почули по декількох районах міста. 

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Одразу після вибуху над містом з’явились гвинтокрили, що рушали в бік Бердянська на великій висоті. Деякі з них випускали теплові ловушки". 

Деталі: Андрющенко додав, що подробиці з’ясовуються.

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Теми: МаріупольДонецька областьвійнавибух
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