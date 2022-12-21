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В оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв – советник мэра

Елена РощинаСреда, 21 декабря 2022, 17:08

В Мариуполе, оккупированном россиянами, днем 21 декабря прогремел мощный взрыв, после которого вражеские вертолеты отправились в сторону оккупированного Бердянска. 

Источник: советник законного городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполе примерно в 14:00 прогремел мощный взрыв с эпицентром в районе ул. Куприна. Взрывную волну услышали по нескольким районам города. 

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Сразу после взрыва над городом появились вертолеты, которые двигались в сторону Бердянска на большой высоте. Некоторые из них выпускали тепловые ловушки". 

Детали: Андрющенко добавил, что подробности выясняются.

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Темы: МариупольДонецкая областьвойнавзрыв
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