Росіяни вдарили по лікарні в Гуляйполі, українці збили безпілотник "Форпост" – Генштаб
21 грудня, на 301 день повномасштабної війни, російські загарбники завдали 3 ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах у Запорізькій області, у Гуляйполі влучили в міську лікарню.
Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 середи 21 грудня
Дослівно Генштаб: "Протягом доби противник завдав 3 ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. В місті Гуляйполе російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".
Деталі: Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.
Також захисники України збили ворожий БпЛА типу "Форпост", який коштує близько 6 мільйонів доларів США.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів, інформує Генштаб.
Росія й далі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитися в прикордонних з Україною районах.
- Разом з тим, на Слобожанському напрямку, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області.
- На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку ворог не припиняє обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів цз реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон і місто Очаків Миколаївської області. У цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів.