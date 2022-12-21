Росіяни вдарили по лікарні в Гуляйполі, українці збили безпілотник "Форпост" – Генштаб

21 грудня, на 301 день повномасштабної війни, російські загарбники завдали 3 ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах у Запорізькій області, у Гуляйполі влучили в міську лікарню.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 середи 21 грудня

Дослівно Генштаб: "Протягом доби противник завдав 3 ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. В місті Гуляйполе російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Також захисники України збили ворожий БпЛА типу "Форпост", який коштує близько 6 мільйонів доларів США.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів, інформує Генштаб.

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Росія й далі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.