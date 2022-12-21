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Россияне ударили по больнице в Гуляйполе, украинцы сбили беспилотник "Форпост" – Генштаб

Елена РощинаСреда, 21 декабря 2022, 18:55
Фото Генштаба ВСУ

21 декабря, на 301 день полномасштабной войны, российские захватчики нанесли 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области, в Гуляйполе попали в городскую больницу.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 среды 21 декабря

Дословно Генштаб: "В течение суток противник нанес 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В городе Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Детали: Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. 

Также защитники Украины сбили вражеский БпЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов США.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов, информирует Генштаб.

Россия и дальше сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.

ВИДЕО ДНЯ
  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.
  • Вместе с тем, на Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.
  • На Купянском направлении зафиксировано огневое поражение по районам населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крохмальное и Берестовое на Харьковщине и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
  • На Лиманском направлении враг не прекращает обстреливать районы Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы на Луганщине.
  • На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку в Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Большой Новоселки Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подвергся населенный пункт Червоногригорьевка Днепропетровской области, пригород и город Херсон и город Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Темы: войнаЗапорожская областьбеспилотникиГенштаб
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