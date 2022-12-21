Россияне ударили по больнице в Гуляйполе, украинцы сбили беспилотник "Форпост" – Генштаб

21 декабря, на 301 день полномасштабной войны, российские захватчики нанесли 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области, в Гуляйполе попали в городскую больницу.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 среды 21 декабря

Дословно Генштаб: "В течение суток противник нанес 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В городе Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Реклама:

Детали: Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Также защитники Украины сбили вражеский БпЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов США.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов, информирует Генштаб.

ВИДЕО ДНЯ

Россия и дальше сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.