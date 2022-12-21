Россияне ударили по больнице в Гуляйполе, украинцы сбили беспилотник "Форпост" – Генштаб
21 декабря, на 301 день полномасштабной войны, российские захватчики нанесли 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области, в Гуляйполе попали в городскую больницу.
Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 среды 21 декабря
Дословно Генштаб: "В течение суток противник нанес 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В городе Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня".
Детали: Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
Также защитники Украины сбили вражеский БпЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов США.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов, информирует Генштаб.
Россия и дальше сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.
- Вместе с тем, на Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.
- На Купянском направлении зафиксировано огневое поражение по районам населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крохмальное и Берестовое на Харьковщине и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении враг не прекращает обстреливать районы Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы на Луганщине.
- На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку в Донецкой области.
- На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Большой Новоселки Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подвергся населенный пункт Червоногригорьевка Днепропетровской области, пригород и город Херсон и город Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирных жителей.