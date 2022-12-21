Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США дають Україні військову допомогу на $1,85 млрд, зокрема системи Patriot

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 19:14
Patriot missile system, AFP via Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який передбачає також передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як пояснив Блінкен, новий пакет допомоги складатиметься з 1 мільярда доларів фінансування, яке виділяє президентським указом Джо Байден, і ще 850 мільйонів доларів США, які надає Пентагон.

"Сьогоднішній пакет допомоги вперше містить систему протиповітряної оборони Patriot, яка здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно більшій висоті, ніж раніше надані системи ППО", – оголосив держсекретар.

Крім того, за словаи Блінкена, до складу нового пакета допомоги увійшли засоби "завдання високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, які Україна ефективно використовує для захисту на полі бою".

"Таким чином, загальна військова допомога США для України досягне безпрецедентної суми у 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена", – підсумував він.

Оновлено: Згодом стал відомо, що увійде в новий пакет допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

У межах 1 мільярда доларів, які виділив президент США, окрім ЗРК Patriot будуть надаватися: боєприпаси для HIMARS; 500 високоточних артснарядів 155 мм; 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них; по 10 мінометів 60 і 82 мм; 37 авто із захистом від мін Cougar; 120 броньовиків HMMWV; шість броньованих ваговозів; ракети HARM; високоточне авіаційне озброєння; понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; засоби й приціли нічного бачення; тактичні захищені засоби зв’язку; броню.

У межах додаткових 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, будуть надані: 45 тисяч артснарядів 152 мм; 20 тисяч артснарядів 122 мм; 50 тисяч снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тисяч танкових снарядів 125 мм; термінали супутникового зв’язку SATCOM; а також фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.

Нагадаємо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів. Президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 за київським часом.

Дивіться також: Перший воєнний візит Зеленського: невідомі подробиці та домовленості. Чому президент поїхав у США?

Підтримайте УП на Patreon

Теми: СШАзброяППОБайден
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго

відеоВ окупованій Каховці підірвали гауляйтера Штепу – росЗМІ

Іран погрожує Зеленському через промову в Конгресі

Енергетикам Київщини доручили прискорити вихід на графіки електропостачання

фотоNYT назвав десятки псковських десантників, які вбивали українців в Бучі

Екснардепу 5-х скликань оголосили підозру в посяганні на цілісність України

Усі новини...
Склади боєприпасів окупантів у Кадіївці детонували понад 20 годин – Генштаб ЗСУ
У США розкрили вміст пакета військової допомоги Україні на $1,85 млрд
У Повітряних силах пояснили, як системи Patriot допоможуть Україні у війні
Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі
Останні новини
18:58
Що буде із світовою економікою у 2023 році: прогнози фінансистів
18:55
Під Бахмутом загинув український режисер Олег Бобало
18:52
Росіяни вдарили по Харкову – ОВА
18:50
Вихід з повного блекауту може зайняти 7-10 днів – Шмигаль
18:45
Путін образився на "український сепаратизм" і визнав фіаско
18:36
США розширили санкції проти РФ, додали 10 компаній
18:31
Путін запевняє, що хоче швидше закінчити війну, але "курочка по зернятку клює"
18:29
Patriot та інші домовленості: Зеленський підбив підсумки візиту до США
18:24
Міністр енергетики про можливий блекаут всієї України: Думаю, у них не вийде
18:23
Після Зеленського в Бахмуті Путін раптом заявив, що щодня зустрічається з військовими
Усі новини...