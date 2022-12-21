США дают Украине военную помощь на $1,85 млрд, в частности системы Patriot

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который предусматривает также передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как пояснил Блинкен, новый пакет помощи будет состоять из 1 миллиарда долларов финансирования, которое выделяет президентским указом Джо Байден, и еще 850 миллионов долларов США, которые предоставляет Пентагон.

"Сегодняшний пакет помощи впервые содержит систему противовоздушной обороны Patriot, которая способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО", – объявил госсекретарь.

Кроме того, по слова Блинкена, в состав нового пакета помощи вошли средства "нанесения высокоточных ударов, а также дополнительные боеприпасы и критически важное оборудование, которые Украина эффективно использует для защиты на поле боя".

"Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигнет беспрецедентной суммы в 21,9 млрд. долларов с начала работы администрации Байдена", – подытожил он.

Обновлено: Позже стало известно, что войдет в новый пакет помощи.

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В рамках 1 миллиарда долларов, которые выделил президент США, кроме ЗРК Patriot будут предоставляться: боеприпасы для HIMARS; 500 высокоточных артснарядов 155 мм; 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним; по 10 минометов 60 и 82 мм; 37 авто с защитой от мин Cougar; 120 броневиков HMMWV; шесть бронированных тяжеловозов; ракеты HARM; высокоточное авиационное вооружение; более 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; средства и прицелы ночного видения; тактические защищенные средства связи; броня.

В рамках дополнительных 850 миллионов долларов, которые выделяет Пентагон в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, будут предоставлены: 45 тысяч артснарядов 152 мм; 20 тысяч артснарядов 122 мм; 50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град"; 100 тысяч танковых снарядов 125 мм; терминалы спутниковой связи SATCOM; а также финансирование для обучения и поддержания в боевом состоянии оборудования.

Напомним, 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени.

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