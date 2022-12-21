Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США дают Украине военную помощь на $1,85 млрд, в частности системы Patriot

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 19:14
Patriot missile system, AFP via Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который предусматривает также передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как пояснил Блинкен, новый пакет помощи будет состоять из 1 миллиарда долларов финансирования, которое выделяет президентским указом Джо Байден, и еще 850 миллионов долларов США, которые предоставляет Пентагон.

"Сегодняшний пакет помощи впервые содержит систему противовоздушной обороны Patriot, которая способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО", – объявил госсекретарь.

Кроме того, по слова Блинкена, в состав нового пакета помощи вошли средства "нанесения высокоточных ударов, а также дополнительные боеприпасы и критически важное оборудование, которые Украина эффективно использует для защиты на поле боя".

"Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигнет беспрецедентной суммы в 21,9 млрд. долларов с начала работы администрации Байдена", – подытожил он.

Обновлено: Позже стало известно, что войдет в новый пакет помощи.

ВИДЕО ДНЯ

В рамках 1 миллиарда долларов, которые выделил президент США, кроме ЗРК Patriot будут предоставляться: боеприпасы для HIMARS; 500 высокоточных артснарядов 155 мм; 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним; по 10 минометов 60 и 82 мм; 37 авто с защитой от мин Cougar; 120 броневиков HMMWV; шесть бронированных тяжеловозов; ракеты HARM; высокоточное авиационное вооружение; более 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; средства и прицелы ночного видения; тактические защищенные средства связи; броня.

В рамках дополнительных 850 миллионов долларов, которые выделяет Пентагон в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, будут предоставлены: 45 тысяч артснарядов 152 мм; 20 тысяч артснарядов 122 мм; 50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град"; 100 тысяч танковых снарядов 125 мм; терминалы спутниковой связи SATCOM; а также финансирование для обучения и поддержания в боевом состоянии оборудования.

Напомним, 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени.

Смотрите также: Первый военный визит Зеленского: неизвестные подробности и договоренности. Почему президент поехал в США?

Поддержите УП на Patreon

Темы: СШАоружиеПВОБайден
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Без новых обстрелов энергосистема стабилизируется к лету – Минэнерго

видеоВ оккупированной Каховке подорвали гауляйтера Штепу – росСМИ

Иран угрожает Зеленскому из-за речи в Конгрессе

Энергетикам Киевщины поручили ускорить выход на графики электроснабжения

фотоNYT назвал десятки псковских десантников, которые убивали украинцев в Буче

Экс-нардепу 5-ти созывов объявлено подозрение в посягательстве на целостность Украины

Все новости...
Склады боеприпасов оккупантов в Кадиевке детонировали более 20 часов – Генштаб ВСУ
В США раскрыли содержимое пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд
В Воздушных силах объяснили, как системы Patriot помогут Украине в войне
Зеленский встретился с Байденом в Белом доме
Последние новости
18:52
Россияне ударили по Харькову – ОВА
18:45
Путин обиделся на "украинский сепаратизм" и признал фиаско
18:36
США расширили санкции против РФ, добавили 10 компаний
18:31
Путин уверяет, что хочет скорее закончить войну, но "курочка по зернышку клюет"
18:29
Patriot и другие договоренности: Зеленский подвел итоги визита в США
18:24
Министр энергетики о возможном блэкауте всей Украины: Думаю, у них не получится
18:23
Путин внезапно заявил, что ежедневно общается с военными, которые воюют против Украины
18:20
Санкции могут сократить экспорт российской нефти из портов Балтии на 20%
18:15
фотоКакими были главные елки страны в разные годы
18:15
Путин заявил, что системы Patriot – старые, и россияне будут "щелкать" их в Украине
Все новости...