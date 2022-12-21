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У США розкрили вміст пакета військової допомоги Україні на $1,85 млрд

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 19:43

Новий пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У межах 1 мільярда доларів, які своїм указом виділив президент США Джо Байден, окрім ЗРК Patriot будуть надаватися: боєприпаси для HIMARS; 500 високоточних артснарядів 155 мм; 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них; по 10 мінометів 60 і 82 мм; 37 авто із захистом від мін Cougar; 120 броньовиків HMMWV; шість броньованих ваговозів; ракети HARM; високоточне авіаційне озброєння; понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; засоби й приціли нічного бачення; тактичні захищені засоби зв’язку; броню.

А в межах додаткових 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, будуть надані: 45 тисяч артснарядів 152 мм; 20 тисяч артснарядів 122 мм; 50 тисяч снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тисяч танкових снарядів 125 мм; термінали супутникового зв’язку SATCOM; а також фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів. Президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 за київським часом.

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Як стало відомо, Зеленський уже прибув до Сполучених Штатів.

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Теми: зброяСША
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