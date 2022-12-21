В США раскрыли содержимое пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд

Новый пакет военной помощи США Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов предусматривает предоставление одной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с боеприпасами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пределах 1 миллиарда долларов, которые своим указом выделил президент США Джо Байден, кроме ЗРК Patriot будут предоставляться: боеприпасы для HIMARS; 500 высокоточных артснарядов 155 мм; 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним; по 10 минометов 60 и 82 мм; 37 авто с защитой от мин Cougar; 120 броневиков HMMWV; шесть бронированных тяжеловозов; ракеты HARM; высокоточное авиационное вооружение; более 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; средства и прицелы ночного видения; тактические защищенные средства связи; броню.

А в рамках дополнительных 850 миллионов долларов, которые выделяет Пентагон в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, будут предоставлены: 45 тысяч артснарядов 152 мм; 20 тысяч артснарядов 122 мм; 50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град"; 100 тысяч танковых снарядов 125 мм; терминалы спутниковой связи SATCOM; а также финансирование для обучения и поддержания в боевом состоянии оборудования.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

Напомним, 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени.

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Как стало известно, Зеленский уже прибыл в Соединенные Штаты.

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