Гендиректор МАГАТЕ їде до Москви говорити про зону безпеки навколо ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 22 грудня проведе переговори в Росії щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на австрійську агенцію APA

Деталі: Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, як очікується, проведе в Москві цього четверга переговори щодо окупованої української Запорізької атомної електростанції.

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Йтиметься про ініціативу Гроссі про створення зони безпеки навколо станції.

Про візит Гроссі до російської столиці повідомив представник РФ при міжнародних організаціях у Відні. Також заплановану поїздку підтвердив речник МАГАТЕ.

Водночас, як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, у Москві гендиректор МАГАТЕ не матиме зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Заплановано переговори Гроссі з представниками Міністерства закордонних справ РФ, Росгвардії, "Росатому" та Ростехнагляду.

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Цьому передувало: Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловлював сподівання досягти угоди з Росією та Україною про створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції до кінця цього року.

Гроссі вже відвідував Москву й Київ із цією метою на початку жовтня.

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