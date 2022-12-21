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Гендиректор МАГАТЕ їде до Москви говорити про зону безпеки навколо ЗАЕС

"Українська правда"Середа, 21 грудня 2022, 20:55
Рафаель Гроссі, фото Getty Images

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 22 грудня проведе переговори в Росії щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на австрійську агенцію APA

Деталі: Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, як очікується, проведе в Москві цього четверга переговори щодо окупованої української Запорізької атомної електростанції. 

Йтиметься про ініціативу Гроссі про створення зони безпеки навколо станції.

Про візит Гроссі до російської столиці повідомив представник РФ при міжнародних організаціях у Відні. Також заплановану поїздку підтвердив речник МАГАТЕ.

Водночас, як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, у Москві гендиректор МАГАТЕ не матиме зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Заплановано переговори Гроссі з представниками Міністерства закордонних справ РФ, Росгвардії, "Росатому" та Ростехнагляду.

Цьому передувало: Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловлював сподівання досягти угоди з Росією та Україною про створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції до кінця цього року.

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Гроссі вже відвідував Москву й Київ із цією метою на початку жовтня. 

Передісторія:

  • Російські війська захопили ЗАЕС 4 березня. Загарбники розміщують на її майданчику військову техніку та боєприпаси, постійно обстрілюють як прилеглу територію, так і саму станцію, руйнуючи лінії електропередач і спричиняючи відключення зовнішнього живлення. Причому в цих обстрілах ворог звинувачує ЗСУ.
  • Українська влада наголошує, що для відновлення ядерної безпеки Росія повинна повністю вивести свої війська та техніку із Запорізької АЕС.

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Теми: ЗАЕСРосіявійнаМАГАТЕ
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