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Гендиректор МАГАТЕ їде до Москви говорити про зону безпеки навколо ЗАЕС

"Українська правда"Середа, 21 грудня 2022, 19:55
Гендиректор МАГАТЕ їде до Москви говорити про зону безпеки навколо ЗАЕС
Рафаель Гроссі, фото Getty Images

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 22 грудня проведе переговори в Росії щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на австрійську агенцію APA

Деталі: Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, як очікується, проведе в Москві цього четверга переговори щодо окупованої української Запорізької атомної електростанції. 

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Йтиметься про ініціативу Гроссі про створення зони безпеки навколо станції.

Про візит Гроссі до російської столиці повідомив представник РФ при міжнародних організаціях у Відні. Також заплановану поїздку підтвердив речник МАГАТЕ.

Водночас, як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, у Москві гендиректор МАГАТЕ не матиме зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Заплановано переговори Гроссі з представниками Міністерства закордонних справ РФ, Росгвардії, "Росатому" та Ростехнагляду.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловлював сподівання досягти угоди з Росією та Україною про створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції до кінця цього року.

Гроссі вже відвідував Москву й Київ із цією метою на початку жовтня. 

Передісторія:

  • Російські війська захопили ЗАЕС 4 березня. Загарбники розміщують на її майданчику військову техніку та боєприпаси, постійно обстрілюють як прилеглу територію, так і саму станцію, руйнуючи лінії електропередач і спричиняючи відключення зовнішнього живлення. Причому в цих обстрілах ворог звинувачує ЗСУ.
  • Українська влада наголошує, що для відновлення ядерної безпеки Росія повинна повністю вивести свої війська та техніку із Запорізької АЕС.

Теми: ЗАЕСРосіявійнаМАГАТЕ
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