Гендиректор МАГАТЭ едет в Москву говорить о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 22 декабря проведет переговоры в России по созданию зоны безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на австрийское агентство APA
Детали: Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, как ожидается, проведет в Москве в этот четверг переговоры относительно оккупированной украинской Запорожской атомной электростанции.
Речь пойдет об инициативе Гросси о создании зоны безопасности вокруг станции.
О визите Гросси в российскую столицу сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене. Также запланированную поездку подтвердил пресс-секретарь МАГАТЭ.
В то же время, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в Москве гендиректор МАГАТЭ не будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Запланированы переговоры Гросси с представителями Министерства иностранных дел РФ, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.
Этому предшествовало: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал надежду достичь соглашения с Россией и Украиной о создании зоны физической и ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца этого года.
Гросси уже посещал Москву и Киев с этой целью в начале октября.
Предыстория:
- Российские войска захватили ЗАЭС 4 марта. Захватчики размещают на ее площадке военную технику и боеприпасы, постоянно обстреливают как прилегающую территорию, так и саму станцию, разрушая линии электропередач и вызывая отключение внешнего питания. Причем в этих обстрелах враг обвиняет ВСУ.
- Украинские власти отмечают, что для восстановления ядерной безопасности Россия должна полностью вывести свои войска и технику с Запорожской АЭС.