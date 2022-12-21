Гендиректор МАГАТЭ едет в Москву говорить о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 22 декабря проведет переговоры в России по созданию зоны безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на австрийское агентство APA

Детали: Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, как ожидается, проведет в Москве в этот четверг переговоры относительно оккупированной украинской Запорожской атомной электростанции.

Речь пойдет об инициативе Гросси о создании зоны безопасности вокруг станции.

О визите Гросси в российскую столицу сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене. Также запланированную поездку подтвердил пресс-секретарь МАГАТЭ.

В то же время, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в Москве гендиректор МАГАТЭ не будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Запланированы переговоры Гросси с представителями Министерства иностранных дел РФ, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.

Этому предшествовало: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал надежду достичь соглашения с Россией и Украиной о создании зоны физической и ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца этого года.

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Гросси уже посещал Москву и Киев с этой целью в начале октября.

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