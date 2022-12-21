Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гендиректор МАГАТЭ едет в Москву говорить о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

"Украинская правда"Среда, 21 декабря 2022, 20:55
Рафаэль Гросси, фото Getty Images

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 22 декабря проведет переговоры в России по созданию зоны безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на австрийское агентство APA

Детали: Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, как ожидается, проведет в Москве в этот четверг переговоры относительно оккупированной украинской Запорожской атомной электростанции.

Речь пойдет об инициативе Гросси о создании зоны безопасности вокруг станции.

О визите Гросси в российскую столицу сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене. Также запланированную поездку подтвердил пресс-секретарь МАГАТЭ.

В то же время, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в Москве гендиректор МАГАТЭ не будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Запланированы переговоры Гросси с представителями Министерства иностранных дел РФ, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.

Этому предшествовало: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал надежду достичь соглашения с Россией и Украиной о создании зоны физической и ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца этого года.

ВИДЕО ДНЯ

Гросси уже посещал Москву и Киев с этой целью в начале октября. 

Предыстория:

  • Российские войска захватили ЗАЭС 4 марта. Захватчики размещают на ее площадке военную технику и боеприпасы, постоянно обстреливают как прилегающую территорию, так и саму станцию, разрушая линии электропередач и вызывая отключение внешнего питания. Причем в этих обстрелах враг обвиняет ВСУ.
  • Украинские власти отмечают, что для восстановления ядерной безопасности Россия должна полностью вывести свои войска и технику с Запорожской АЭС.

Поддержите УП на Patreon

Темы: ЗАЭСРосcиявойнаМАГАТЭ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США заявили, что ЧВК "Вагнер" купила северокорейское оружие для войны в Украине – СМИ

Ситуация со светом в Киеве немного улучшилась: левый берег очень близок к графикам – Yasno

Без новых обстрелов энергосистема стабилизируется к лету – Минэнерго

видеоВ оккупированной Каховке подорвали гауляйтера Штепу – росСМИ

Иран угрожает Зеленскому из-за речи в Конгрессе

Энергетикам Киевщины поручили ускорить выход на графики электроснабжения

Все новости...
ЗАЭС
Оккупанты подключают на ЗАЭС мобильные котельные – МАГАТЭ
Макрон о переговорах по выводу тяжелого вооружения из ЗАЭС: Ближайшие недели будут решающими
Россияне выбивают "лояльность" от работников ЗАЭС пытками - Энергоатом
Последние новости
20:12
Венгрия не получит финансирование от ЕС из-за провала судебной реформы
20:03
Во Львове отметили 25 лучших семейных врачей города
19:58
Шмыгаль рассказал, когда может быть создан Центр правительства
19:42
Стали известны требования новой программы МВФ: одно из них – реформирование налогов
19:35
Россия и Китай начали совместные военно-морские учения
19:28
видео"Верим, что и мы скоро будем так чилить": полярники показали тюленя Уэдделла
19:19
G7 обещает $32 млрд бюджетной поддержки Украине в 2023 году
19:12
В Германии задержали сотрудника спецслужб, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ
19:12
АМКУ оштрафовал производителя чаев Greenfield и TESS на 80 миллионов за связи с Россией
19:06
США заявили, что ЧВК "Вагнер" купила северокорейское оружие для войны в Украине – СМИ
Все новости...