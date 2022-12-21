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Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 20:16

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому на запрошення американського візаві Джо Байдена, заплановане проведення двосторонньої зустрічі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що пізніше Зеленський проведе спільну пресконференцію з Байденом та виступить на засіданні Конгресу.

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Раніше Зеленський заявив, що прибув до США, щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за підтримку.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

Дивіться свіже відео "ЄвроПравди": Перший воєнний візит Зеленського: невідомі подробиці та домовленості. Чому президент поїхав у США?

Теми: ЗеленськийБайден
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