Зеленский встретился с Байденом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом по приглашению американского визави Джо Байдена, запланировано проведение двусторонней встречи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что позже Зеленский проведет совместную пресс-конференцию с Байденом и выступит на заседании Конгресса.

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Напомним, 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

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На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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