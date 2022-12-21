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Зеленский встретился с Байденом в Белом доме

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 21:16

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом по приглашению американского визави Джо Байдена, запланировано проведение двусторонней встречи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что позже Зеленский проведет совместную пресс-конференцию с Байденом и выступит на заседании Конгресса.

Напомним, 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

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На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

Смотрите свежее видео "ЕвроПравды": Первый военный визит Зеленского: неизвестные подробности и договоренности. Почему президент поехал в США?

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Темы: ЗеленскийБайден
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