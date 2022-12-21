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Кулеба разом із Зеленським прибув до США: обіцяє, що "все буде добре"

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 20:32

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебуває у складі української делегації, яка приїхала до Сполучених Штатів разом із Володимиром Зеленським – це його перший закордонний візит із 24 лютого.

Відео з Вашингтона Кулеба виклав в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

"Усе буде добре! Ні про що не хвилюйтесь. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, тільки до перемоги. Перемоги України і її союзників, насамперед – наших вірних друзів Сполучених Штатів Америки. Тільки до перемоги", – сказав міністр у відео.

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Як повідомлялось, Зеленський уже прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден. Очікується, що він проведе спільну пресконференцію з Байденом та виступить на засіданні Конгресу.

Нагадаємо, 21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

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На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

Дивіться також: Перший воєнний візит Зеленського: невідомі подробиці та домовленості. Чому президент поїхав у США?

Теми: Кулеба ДмитроСШАміжнародні відносини
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