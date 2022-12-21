Кулеба разом із Зеленським прибув до США: обіцяє, що "все буде добре"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебуває у складі української делегації, яка приїхала до Сполучених Штатів разом із Володимиром Зеленським – це його перший закордонний візит із 24 лютого.

Відео з Вашингтона Кулеба виклав в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

"Усе буде добре! Ні про що не хвилюйтесь. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, тільки до перемоги. Перемоги України і її союзників, насамперед – наших вірних друзів Сполучених Штатів Америки. Тільки до перемоги", – сказав міністр у відео.

Як повідомлялось, Зеленський уже прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден. Очікується, що він проведе спільну пресконференцію з Байденом та виступить на засіданні Конгресу.

Нагадаємо, 21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

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Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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