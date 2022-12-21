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Кулеба вместе с Зеленским прибыл в США: обещает, что "все будет хорошо"

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 21:32

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находится в составе украинской делегации, которая приехала в Соединенные Штаты вместе с Владимиром Зеленским - это его первый зарубежный визит с 24 февраля.

Видео из Вашингтона Кулеба выложил в Instagram, сообщает "Европейская правда".

"Все будет хорошо! Ни о чем не волнуйтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе. Победы Украины и ее союзников, прежде всего - наших верных друзей Соединенных Штатов Америки. Только к победе", - сказал министр в видео.

Как сообщалось, Зеленский уже прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден. Ожидается, что он проведет совместную пресс-конференцию с Байденом и выступит на заседании Конгресса.

Напомним, 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

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Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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Темы: Кулеба ДмитрийСШАмеждународные отношения
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