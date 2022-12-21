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Кулеба вместе с Зеленским прибыл в США: обещает, что "все будет хорошо"

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 20:32

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находится в составе украинской делегации, которая приехала в Соединенные Штаты вместе с Владимиром Зеленским - это его первый зарубежный визит с 24 февраля.

Видео из Вашингтона Кулеба выложил в Instagram, сообщает "Европейская правда".

"Все будет хорошо! Ни о чем не волнуйтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе. Победы Украины и ее союзников, прежде всего - наших верных друзей Соединенных Штатов Америки. Только к победе", - сказал министр в видео.

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Как сообщалось, Зеленский уже прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден. Ожидается, что он проведет совместную пресс-конференцию с Байденом и выступит на заседании Конгресса.

Напомним, 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

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На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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Темы: Кулеба ДмитрийСШАмеждународные отношения
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