У Маріуполі помітили перекидання живої сили, танків та іншої техніки

У Маріуполі помітили перевезення значної кількості живої сили окупантів, а також танків та іншої військової техніки.

Джерело: повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

Пряма мова: "Знову активізація військового пересування. Приоритетний напрям - Маріуполь-Мангуш-Бердянський напрям. Багато поки живої сили, не менш 15 танків за два дні на тралах, інша військова техніка всіх видів.

Відверте посилення. Також прибули нові підрозділи, які розміщуються в Маріупольському районі в селищах на північ від Маріуполя (напрям Волноваха/Донецьк").

Деталі: Андрющенко повідомив, що є рух в акваторії порту міста та початок ремонтних робіт біля причалів. Його джерела кажуть про спробу відокремити причали на цивільні та на військові і, що росіяни мають намір розмістити катери ВМФ та судна військової підтримки в порту Маріуполя.