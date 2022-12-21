В Мариуполе заметили переброску живой силы, танков и другой техники

В Мариуполе заметили перевозку значительного количества живой силы оккупантов, а также танков и другой военной техники.

Источник: сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко

Прямая речь: "Опять активизация военного передвижения. Приоритетное направление - Мариуполь-Мангуш-Бердянское направление. Много пока живой силы, не менее 15 танков за два дня на тралах, другая военная техника всех видов.

Откровенное усиление. Также прибыли новые подразделения, которые размещаются в Мариупольском районе в поселках к северу от Мариуполя (направление Волноваха/Донецк").

Детали: Андрющенко сообщил, что есть движение в акватории порта города и начало ремонтных работ возле причалов. Его источники говорят о попытке поделить причалы на гражданские и на военные и, что россияне намерены разместить катера ВМФ и суда военной поддержки в порту Мариуполя.