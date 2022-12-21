Байден: США підтримують прагнення України до справедливого миру

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з РФ, задовольняючи фінансові, гуманітарні й військові потреби.

Як передає кореспондент "Європейської правди", таке Байден сказав Зеленському перед переговорами в Білому домі.

"Для нас честь бути на вашому боці у жорстокій війні Путіна. 300 днів – важко повірити, скільки ми в цьому живемо. Триває жорстокий напад на право України існувати як держава, напад на невинних українців без жодних причин, хіба залякування", – зауважив президент США.

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Він засудив дії Росії з руйнування цивільної інфраструктури й намагання використати зиму як зброю, водночас відзначивши, як спротив українців "продовжує надихати світ".

"Американці гордо підтримують їх, і демократи, й республіканці, разом із нашими союзниками в Європі, Японії тощо, аби гарантувати, що ви маєте фінансову, гуманітарну і безпекову допомогу, якої ви потребуєте. Ми сьогодні про це поговоримо. І ми будемо продовжувати зміцнювати здатність України оборонятися, зокрема протиповітряну оборону, і саме тому ми надамо Україні батарею ЗРК Patriot і навчимо ваші війська коректно її використовувати", – наголосив Байден.

"Разом із партнерами ми змушуватимемо Кремль сплачувати ціну за війну і підтримуватимемо прагнення України до справедливого миру. Пане президенте, США підтримують сміливий народ України, підтримують вас як величного лідера", – додав він.

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Як повідомлялось, Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден. Очікується, що після двосторонніх переговорів він проведе спільну пресконференцію з Байденом та виступить на засіданні Конгресу.

Нагадаємо, 21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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