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Байден: США поддерживают стремление Украины к справедливому миру

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 21:05

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники будут продолжать помогать Украине в войне с РФ, удовлетворяя финансовые, гуманитарные и военные потребности.

Как передает корреспондент "Европейской правды", такое Байден сказал Зеленскому перед переговорами в Белом доме.

"Для нас честь быть на вашей стороне в жестокой войне Путина. 300 дней - трудно поверить, сколько мы в этом живем. Продолжается жестокое нападение на право Украины существовать как государство, нападение на невинных украинцев без всяких причин, разве что запугивание", - отметил президент США.

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Он осудил действия России по разрушению гражданской инфраструктуры и попытки использовать зиму как оружие, одновременно отметив, как сопротивление украинцев "продолжает вдохновлять мир".

"Американцы гордо поддерживают их, и демократы, и республиканцы, вместе с нашими союзниками в Европе, Японии и т.д., чтобы гарантировать, что вы имеете финансовую, гуманитарную и безопасность помощь, в которой вы нуждаетесь. Мы сегодня об этом поговорим. И мы будем продолжать укреплять способность Украины обороняться, в частности противовоздушную оборону, и именно поэтому мы предоставим Украине батарею ЗРК Patriot и научим ваши войска корректно ее использовать", - подчеркнул Байден.

"Вместе с партнерами мы будем заставлять Кремль платить цену за войну и поддерживать стремление Украины к справедливому миру. Господин президент, США поддерживают смелый народ Украины, поддерживают вас как величественного лидера", - добавил он.

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Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден. Ожидается, что он проведет совместную пресс-конференцию с Байденом и выступит на заседании Конгресса.

Напомним, 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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Темы: БайденСША
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