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Зеленський передав Байдену нагороду від капітана батареї HIMARS

Олена РощінаСереда, 21 грудня 2022, 21:17
Зеленський передав Байдену нагороду від капітана батареї HIMARS
Володимир Зеленський і Джозеф Байден у Білому домі, фото з Telegram Зеленського

Президент України Володимир Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку "Хрест бойових заслуг" від українського капітана.

Джерело: трансляція з Білого дому перед переговорами двох лідерів у Вашингтоні

Пряма мова: "Один хлопець – це справжній герой, він капітан – попросив мене передати Вам його нагороду. Це капітан батареї HIMARS. Він дуже сміливий – і він сказав: "Передайте це дуже сміливому президенту". Я передаю Вам "Хрест бойових заслуг". Це від нього. І лист – я не читав його. Він українською, але тут є переклад. 

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Деталі: Байден, почувши про прохання капітана, підтримав його схвальним жестом, піднявши стиснений кулак. А коли побачив нагороду, вигукнув "О, Боже", а потім додав, що дуже цінує це.

Зеленський передав Байдену Хрест бойових заслуг
Зеленський передав Байдену Хрест бойових заслуг
Скриншот

Американський президент також спитав, чи є в листі ім’я військового, аби він міг сконтактувати з ним. Капітана звуть Павло.

Напередодні Зеленський вручав нагороди військовим у Бахмуті Донецької області – і один із них передав свою американському президенту.

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Теми: ЗеленськийБайденСШАнагороди
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