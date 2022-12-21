Зеленский передал Байдену награду от капитана батареи HIMARS

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену знак отличия "Крест боевых заслуг" от украинского капитана.

Источник: трансляция из Белого дома перед переговорами двух лидеров в Вашингтоне

Прямая речь: "Один парень – это настоящий герой, он капитан – попросил меня передать Вам его награду. Это капитан батареи HIMARS. Он очень смелый – и он сказал: "Передайте это очень смелому президенту". Я передаю Вам "Крест боевых заслуг". Это от него. И письмо – я не читал его. Оно на украинском, но здесь есть перевод".

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Детали: Байден, услышав о просьбе капитана, поддержал его одобрительным жестом, подняв сжатый кулак. А когда увидел награду, воскликнул "О, Боже", а затем добавил, что очень ценит это.

Зеленский передал Байдену Крест боевых заслуг Скриншот

Американский президент также спросил, есть ли в письме имя военного, чтобы он мог связаться с ним. Капитана зовут Павел.

Накануне Зеленский вручал награды военным в Бахмуте Донецкой области – и один из них передал свою американскому президенту.