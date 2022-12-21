Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский передал Байдену награду от капитана батареи HIMARS

Елена РощинаСреда, 21 декабря 2022, 21:17
Зеленский передал Байдену награду от капитана батареи HIMARS
Владимир Зеленский и Джозеф Байден в Белом доме, фото из Telegram Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену знак отличия "Крест боевых заслуг" от украинского капитана.

Источник: трансляция из Белого дома перед переговорами двух лидеров в Вашингтоне

Прямая речь: "Один парень – это настоящий герой, он капитан – попросил меня передать Вам его награду. Это капитан батареи HIMARS. Он очень смелый – и он сказал: "Передайте это очень смелому президенту". Я передаю Вам "Крест боевых заслуг". Это от него. И письмо – я не читал его. Оно на украинском, но здесь есть перевод".

Реклама:

Детали: Байден, услышав о просьбе капитана, поддержал его одобрительным жестом, подняв сжатый кулак. А когда увидел награду, воскликнул "О, Боже", а затем добавил, что очень ценит это.

Зеленский передал Байдену Крест боевых заслуг
Зеленский передал Байдену Крест боевых заслуг
Скриншот

Американский президент также спросил, есть ли в письме имя военного, чтобы он мог связаться с ним. Капитана зовут Павел.

Накануне Зеленский вручал награды военным в Бахмуте Донецкой области – и один из них передал свою американскому президенту.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийБайденСШАнаграды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: