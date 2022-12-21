Зеленський підтвердив, що хотів відвідати США раніше, й подякував Байдену за лідерство

Президент Володимир Зеленський заявив, що його приїзд до Сполучених Штатів свідчить про те, що українські сили контролюють ситуацію на полі бою, та відзначив вклад американської допомоги в це.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", глава держави сказав Байдену перед початком двосторонніх переговорів у Білому домі.

"Для мене велика честь бути тут. Дякую вам за запрошення. Я справді хотів приїхати (раніше), й президент (Байден) про це знає, та я не міг, бо ситуація була складною. Зараз, оскільки я приїхав, це означає, що ми контролюємо ситуацію, і це насамперед – завдяки вашій підтримці", – зазначив він.

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За словами Зеленського, із Байденом він обговорить "важливі теми", зокрема ситуацію в енергетичній сфері та на полі бою в Україні.

"Та насамперед хочу висловити щиру вдячність від імені всіх українців, від нашої сильної нації вам, пане президенте, за вашу велику підтримку й лідерство. Європа, багато країн допомогли й допомагають нам, бо війна ще не закінчилась. Це біль. Але лідерство ваше, й дякую за це, пане президенте. Дякуємо Конгресу за двопартійну підтримку і від наших простих людей – вашим простим людям, американцям", – наголосив він.

Як повідомлялось, Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден. Очікується, що після двосторонніх переговорів він проведе спільну пресконференцію з Байденом та виступить на засіданні Конгресу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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