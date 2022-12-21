Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський підтвердив, що хотів відвідати США раніше, й подякував Байдену за лідерство

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 22:30
Володимир Зеленський і Джозеф Байден у Білому домі, фото з Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що його приїзд до Сполучених Штатів свідчить про те, що українські сили контролюють ситуацію на полі бою, та відзначив вклад американської допомоги в це.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", глава держави сказав Байдену перед початком двосторонніх переговорів у Білому домі.

"Для мене велика честь бути тут. Дякую вам за запрошення. Я справді хотів приїхати (раніше), й президент (Байден) про це знає, та я не міг, бо ситуація була складною. Зараз, оскільки я приїхав, це означає, що ми контролюємо ситуацію, і це насамперед – завдяки вашій підтримці", – зазначив він.

За словами Зеленського, із Байденом він обговорить "важливі теми", зокрема ситуацію в енергетичній сфері та на полі бою в Україні.

"Та насамперед хочу висловити щиру вдячність від імені всіх українців, від нашої сильної нації вам, пане президенте, за вашу велику підтримку й лідерство. Європа, багато країн допомогли й допомагають нам, бо війна ще не закінчилась. Це біль. Але лідерство ваше, й дякую за це, пане президенте. Дякуємо Конгресу за двопартійну підтримку і від наших простих людей – вашим простим людям, американцям", – наголосив він.

Як повідомлялось, Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден. Очікується, що після двосторонніх переговорів він проведе спільну пресконференцію з Байденом та виступить на засіданні Конгресу.

Нагадаємо, 21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

ВІДЕО ДНЯ

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

Дивіться також: Перший воєнний візит Зеленського: невідомі подробиці та домовленості. Чому президент поїхав у США?

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ЗеленськийБайденСШАвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Шмигаль розповів, чи буде евакуація з великих міст у разі блекауту

США заявили, що ПВК "Вагнер" купила північнокорейську зброю для війни в Україні – ЗМІ

Ситуація зі світлом у Києві трохи покращилась: лівий берег дуже близький до графіків – Yasno

Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго

відеоВ окупованій Каховці підірвали гауляйтера Штепу – росЗМІ

Усі новини...
Зеленський
ЗМІ розповіли, яким маршрутом Зеленський діставався на зустріч із Байденом
Зеленський передав Байдену нагороду від капітана батареї HIMARS
Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі
Останні новини
21:48
Cенат США схвалив бюджет із майже $45 млрд для України й союзників
21:41
Засновника FTX випустять під заставу в $250 мільйонів: чекатиме суду під домашнім арештом
21:22
Сенат США проголосував за посилене притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ
21:10
відеоМіноборони Британії показало тренування українських військових із бойовою стрільбою
21:02
McDonald’s відкрив новий ресторан в Києві: будували ще до великої війни
20:51
Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
20:46
Українці більш активно будуть повертатися навесні – Шмигаль
20:44
Глава МЗС Британії: Путін звертається по зброю до КНДР, це ознака відчаю
20:40
США найближчим часом розпочнуть навчання українських військових на системах Patriot - Пентагон
20:37
Податківців Львівщини викрили у незаконному відшкодуванні ПДВ на понад 40 мільйонів
Усі новини...