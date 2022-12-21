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Зеленский подтвердил, что хотел посетить США раньше, и поблагодарил Байдена за лидерство

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 21:30
Зеленский подтвердил, что хотел посетить США раньше, и поблагодарил Байдена за лидерство
Владимир Зеленский и Джозеф Байден в Белом доме, фото из Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что его приезд в Соединенные Штаты свидетельствует о том, что украинские силы контролируют ситуацию на поле боя, и отметил вклад американской помощи в это.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", глава государства сказал Байдену перед началом двусторонних переговоров в Белом доме.

"Для меня большая честь быть здесь. Спасибо вам за приглашение. Я действительно хотел приехать (раньше), и президент (Байден) об этом знает, но я не мог, потому что ситуация была сложной. Сейчас, поскольку я приехал, это означает, что мы контролируем ситуацию, и это прежде всего - благодаря вашей поддержке", - отметил он.

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По словам Зеленского, с Байденом он обсудит "важные темы", в частности ситуацию в энергетической сфере и на поле боя в Украине.

"Но прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность от имени всех украинцев, от нашей сильной нации вам, господин президент, за вашу большую поддержку и лидерство. Европа, многие страны помогли и помогают нам, потому что война еще не закончилась. Это боль. Но лидерство ваше, и спасибо за это, господин президент. Спасибо Конгрессу за двухпартийную поддержку и от наших простых людей - вашим простым людям, американцам", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден. Ожидается, что он проведет совместную пресс-конференцию с Байденом и выступит на заседании Конгресса.

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Напомним, 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

Смотрите также: Первый военный визит Зеленского: неизвестные подробности и договоренности. Почему президент поехал в США?

Темы: ЗеленскийБайденСШАвойна
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