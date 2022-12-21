Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві найгірша ситуація зі світлом, 60% трансформаторів не працюють

Олена РощінаСереда, 21 грудня 2022, 22:42
Пошкоджене обладнання електромереж, фото з Facebook Сергія Коваленка

У Києві зараз найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні через пошкодження мереж і обладнання: через атаки росіян знищено 60% трансформаторів.

Джерело: СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "Змін на краще нема. Сьогодні ситуація з постачанням у Києві – найскладніша у країні. Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останнього обстрілу. 

Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання".

Деталі: Коваленко пояснив, що є три фактори, які вплинули на це.

По-перше. Ключова наразі проблема у Києві – не генерація, а мережі, заявив представник YASNO. 

"Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль", – пояснив Коваленко. 

ВІДЕО ДНЯ

По-друге. Лінії живлення у Києві не лінійні і не завжди логічні з точку зору мапи та районів. 

"Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація", – зазначив Коваленко.

По-третє. Фахівці працюють над ремонтами та над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.

Пряма мова: "Чи може бути краще, ніж зараз? Може, коли завершаться ремонтні роботи і коли схема перезаживлення запрацює. 

Чи може бути гірше? Так, якщо нас знову обстрілюватимуть. Точніше, якщо пошкодять оті 40% вузлів, що залишилися".

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Київелектроенергіяенергетикавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Шмигаль розповів, чи буде евакуація з великих міст у разі блекауту

США заявили, що ПВК "Вагнер" купила північнокорейську зброю для війни в Україні – ЗМІ

Ситуація зі світлом у Києві трохи покращилась: лівий берег дуже близький до графіків – Yasno

Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго

відеоВ окупованій Каховці підірвали гауляйтера Штепу – росЗМІ

Усі новини...
Київ
До графіків у Києві поки далеко: у Yasno розповіли про ситуацію зі світлом
Кільцева електричка Києва відстає від графіка: періодично зникає напруга
У Києві тривають аварійні відключення світла, можливі нетривалі перебої з водою
Останні новини
21:48
Cенат США схвалив бюджет із майже $45 млрд для України й союзників
21:41
Засновника FTX випустять під заставу в $250 мільйонів: чекатиме суду під домашнім арештом
21:22
Сенат США проголосував за посилене притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ
21:10
відеоМіноборони Британії показало тренування українських військових із бойовою стрільбою
21:02
McDonald’s відкрив новий ресторан в Києві: будували ще до великої війни
20:51
Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
20:46
Українці більш активно будуть повертатися навесні – Шмигаль
20:44
Глава МЗС Британії: Путін звертається по зброю до КНДР, це ознака відчаю
20:40
США найближчим часом розпочнуть навчання українських військових на системах Patriot - Пентагон
20:37
Податківців Львівщини викрили у незаконному відшкодуванні ПДВ на понад 40 мільйонів
Усі новини...