Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві найгірша ситуація зі світлом, 60% трансформаторів не працюють

Олена РощінаСереда, 21 грудня 2022, 21:42
У Києві найгірша ситуація зі світлом, 60% трансформаторів не працюють
Пошкоджене обладнання електромереж, фото з Facebook Сергія Коваленка

У Києві зараз найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні через пошкодження мереж і обладнання: через атаки росіян знищено 60% трансформаторів.

Джерело: СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "Змін на краще нема. Сьогодні ситуація з постачанням у Києві – найскладніша у країні. Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останнього обстрілу. 

Реклама:

Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання".

Деталі: Коваленко пояснив, що є три фактори, які вплинули на це.

По-перше. Ключова наразі проблема у Києві – не генерація, а мережі, заявив представник YASNO. 

ВІДЕО ДНЯ

"Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль", – пояснив Коваленко. 

По-друге. Лінії живлення у Києві не лінійні і не завжди логічні з точку зору мапи та районів. 

"Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація", – зазначив Коваленко.

По-третє. Фахівці працюють над ремонтами та над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.

Пряма мова: "Чи може бути краще, ніж зараз? Може, коли завершаться ремонтні роботи і коли схема перезаживлення запрацює. 

Чи може бути гірше? Так, якщо нас знову обстрілюватимуть. Точніше, якщо пошкодять оті 40% вузлів, що залишилися".

Теми: Київелектроенергіяенергетикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Київ
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: