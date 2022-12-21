У Києві найгірша ситуація зі світлом, 60% трансформаторів не працюють

У Києві зараз найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні через пошкодження мереж і обладнання: через атаки росіян знищено 60% трансформаторів.

Джерело: СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "Змін на краще нема. Сьогодні ситуація з постачанням у Києві – найскладніша у країні. Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останнього обстрілу.

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Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання".

Деталі: Коваленко пояснив, що є три фактори, які вплинули на це.

По-перше. Ключова наразі проблема у Києві – не генерація, а мережі, заявив представник YASNO.

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"Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль", – пояснив Коваленко.

По-друге. Лінії живлення у Києві не лінійні і не завжди логічні з точку зору мапи та районів.

"Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація", – зазначив Коваленко.

По-третє. Фахівці працюють над ремонтами та над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.

Пряма мова: "Чи може бути краще, ніж зараз? Може, коли завершаться ремонтні роботи і коли схема перезаживлення запрацює.

Чи може бути гірше? Так, якщо нас знову обстрілюватимуть. Точніше, якщо пошкодять оті 40% вузлів, що залишилися".