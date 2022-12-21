В Киеве хуже всего со светом, 60% трансформаторов не работают

В Киеве сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине из-за повреждений сетей и оборудования: из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.

Источник: СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь: "Изменений к лучшему нет. Сегодня ситуация со снабжением в Киеве – самая сложная в стране. Есть те районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в день. А есть те, кто без света вообще с последних обстрелов.

Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования".

Детали: Коваленко объяснил, что есть три фактора, которые повлияли на это.

Во-первых. Ключевая проблема в Киеве – не генерация, а сети, заявил представитель YASNO.

"Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль", – объяснил Коваленко.

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Во-вторых. Линии электропитания в Киеве не линейны и не всегда логичны с точки зрения карты и районов.

"Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти запитанных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация", – отметил Коваленко.

В-третьих. Специалисты работают над ремонтами и новыми схемами перезапитывания с использованием доступного оборудования.

Прямая речь: "Может быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема перезапитывания заработает.

Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов".