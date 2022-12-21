Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве хуже всего со светом, 60% трансформаторов не работают

Елена РощинаСреда, 21 декабря 2022, 22:42
Поврежденное оборудование электросетей, фото из Facebook Сергея Коваленко

В Киеве сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине из-за повреждений сетей и оборудования: из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.

Источник: СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь: "Изменений к лучшему нет. Сегодня ситуация со снабжением в Киеве – самая сложная в стране. Есть те районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в день. А есть те, кто без света вообще с последних обстрелов.

Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования".

Детали: Коваленко объяснил, что есть три фактора, которые повлияли на это.

Во-первых. Ключевая проблема в Киеве – не генерация, а сети, заявил представитель YASNO.

"Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль", – объяснил Коваленко.

ВИДЕО ДНЯ

Во-вторых. Линии электропитания в Киеве не линейны и не всегда логичны с точки зрения карты и районов.

"Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти запитанных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация", – отметил Коваленко.

В-третьих. Специалисты работают над ремонтами и новыми схемами перезапитывания с использованием доступного оборудования.

Прямая речь: "Может быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема перезапитывания заработает.

Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов".

Поддержите УП на Patreon

Темы: Киевэлектроэнергияэнергетикавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Конгресс США поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины

Шмыгаль рассказал, будет ли эвакуация из крупных городов в случае блэкаута

США заявили, что ЧВК "Вагнер" купила северокорейское оружие для войны в Украине – СМИ

Ситуация со светом в Киеве немного улучшилась: левый берег очень близок к графикам – Yasno

Без новых обстрелов энергосистема стабилизируется к лету – Минэнерго

видеоВ оккупированной Каховке подорвали гауляйтера Штепу – росСМИ

Все новости...
Киев
До графиков в Киеве пока далеко: в Yasno рассказали о ситуации со светом
Кольцевая электричка Киева отстает от графика: периодически исчезает напряжение
В Киеве продолжаются аварийные отключения света, возможны небольшие перебои с водой
Последние новости
21:48
Сенат США одобрил бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников
21:41
Основателя FTX выпустят под залог в $250 миллионов: будет ждать суда под домашним арестом
21:22
Сенат США проголосовал за усиленное привлечение к ответственности военных преступников РФ
21:10
видеоМинобороны Британии показало тренировки украинских военных с боевой стрельбой
21:02
McDonald's открыл новый ресторан в Киеве: строили еще до большой войны
20:51
Конгресс США поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины
20:46
Украинцы более активно будут возвращаться весной – Шмыгаль
20:44
Глава МИД Британии: Путин обращается за оружием к КНДР, это признак отчаяния
20:40
США в ближайшее время начнут обучение украинских военных на системах Patriot - Пентагон
20:37
Налоговиков Львовщины разоблачили в незаконном возмещении НДС более чем на 40 миллионов
Все новости...