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ЗМІ розповіли, яким маршрутом Зеленський діставався на зустріч із Байденом

"Українська правда"Середа, 21 грудня 2022, 22:53

Президент України Володимир Зеленський добирався до США поїздом і літаком в умовах підвищеної безпеки.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У середу 21 грудня вранці Зеленський прибув на поїзді в польське місто Перемишль в супроводі посла США в Києві Бріджит Брінк.

Після цього Зеленський вилетів із сусіднього аеропорту Жешув-Ясьонка, ключового польського вузла для транспортування допомоги Україні.

Опівдні за місцевим часом він приземлився на урядовому літаку США на об'єднаній базі Ендрюс за межами Вашингтона, а потім попрямував до Блер-хаусу, традиційного місця для візитів високопоставлених осіб.

Після цього він здійснив дуже коротку поїздку кортежем до Білого дому для зустрічі з Байденом.

Федеральне управління цивільної авіації США повідомило на своєму сайті про відсутність незвичайних проблем з повітряним рухом уздовж східного узбережжя.

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Дослівно: "Хоча США мають великий досвід транспортування посадових осіб Пентагону та Державного департаменту в зони бойових дій, такі як Афганістан, ці поїздки зазвичай тримаються в таємниці з міркувань безпеки, поки посадова особа не приземлиться - або навіть не завершить візит.

На відміну від цього, візит Зеленського до США, його перша поїздка за кордон після російського вторгнення в лютому, широко висвітлювався - і був підтверджений Білим домом та українським президентом - під час його перебування в дорозі".

Передісторія:

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Теми: БайденЗеленськийСША
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