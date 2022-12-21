Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ розповіли, яким маршрутом Зеленський діставався на зустріч із Байденом

"Українська правда"Середа, 21 грудня 2022, 21:53
ЗМІ розповіли, яким маршрутом Зеленський діставався на зустріч із Байденом

Президент України Володимир Зеленський добирався до США поїздом і літаком в умовах підвищеної безпеки.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У середу 21 грудня вранці Зеленський прибув на поїзді в польське місто Перемишль в супроводі посла США в Києві Бріджит Брінк.

Реклама:

Після цього Зеленський вилетів із сусіднього аеропорту Жешув-Ясьонка, ключового польського вузла для транспортування допомоги Україні.

Опівдні за місцевим часом він приземлився на урядовому літаку США на об'єднаній базі Ендрюс за межами Вашингтона, а потім попрямував до Блер-хаусу, традиційного місця для візитів високопоставлених осіб.

Після цього він здійснив дуже коротку поїздку кортежем до Білого дому для зустрічі з Байденом.

ВІДЕО ДНЯ

Федеральне управління цивільної авіації США повідомило на своєму сайті про відсутність незвичайних проблем з повітряним рухом уздовж східного узбережжя.

Дослівно: "Хоча США мають великий досвід транспортування посадових осіб Пентагону та Державного департаменту в зони бойових дій, такі як Афганістан, ці поїздки зазвичай тримаються в таємниці з міркувань безпеки, поки посадова особа не приземлиться - або навіть не завершить візит.

На відміну від цього, візит Зеленського до США, його перша поїздка за кордон після російського вторгнення в лютому, широко висвітлювався - і був підтверджений Білим домом та українським президентом - під час його перебування в дорозі".

Передісторія:

Теми: БайденЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: